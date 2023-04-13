"Блекаут Різдво": в Україні зняли фільм про енергетиків, які повертали світло після атак

Новий фільм "Блекаут Різдво" розповідає про героїчну боротьбу енергетиків України з російськими атаками. У фільмі покажуть, як наша енергетична система потерпала від атак та які були катастрофічні знищення.

Фільм створили Об’єднання українських продюсерів (ОУП) та SPACE Production, передає 24 Канал. Цей фільм нагадає українцям дні без світла та покаже, як енергетична система потерпала та відновлювалась. Прем’єра фільму відбудеться на СТБ у неділю, 16 квітня, о 23:10.

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Знімальна група фільму "Блекаут. Різдво" отримала ексклюзивний доступ до низки критично важливих об’єктів інфраструктури, потрапила у місця, після ударів російськими ракетами. Тепер кожен глядач побачить, як працює енергосистема зсередини.

Всього у фільмі розказано 12 історій. Їх об’єднує сюжетна лінія головного диспетчера НЕК “Укренерго” Віталія Зайченка. Він був у центрі управління енергосистемою під час кожної атаки, щоразу, коли російська ракета влучала в українську електростанцію або підстанцію. І робив все можливе, щоб світло знову вмикалося.



В Україні зняли фільм про енергетиків, які повертали світло після атак / Фото пресслужби

Фільм зібрав історії з п’яти міст – Одеси, Львова, Павлограда, Харкова, Києва.

У фільмі, зокрема, покажуть сюжетні лінії про:

фотографа Сергія, який шукає світло у темному Києві;

військову і маму п'ятьох дітей Олену;

хірурга Андрія, що має виконувати свою роботу незалежно від відключень електроенергії;

швейцарського світлового митця Гері Хофштеттер, який втілює в Україні арт-акцію "Christmas Light for Hope".

Але головними героями фільму є українські енергетики. В Україні тоді відкрився цілий "енергетичний фронт" – разом працювали інженери, електрики, ремонтні бригади, кол-центри, рятувальники. Вони навчилися діяти в умовах регулярних пошкоджень системи і постійно несли світло.

Продюсерка фільму "Блекаут. Різдво" Ілона Шнейдер розповіла, що це стало проявом незламності України та боротьби проти темряви воєнної агресії.

Вогні Різдва сяятимуть, незважаючи на ракетні удари, тому що є таке світло, яке ніколи не гасне. Путін не став викрадачем українського Різдва, як би він цього не хотів. Допоки ми не почали знімати я справді не мала уявлення наскільки наші енергетики — небайдужі відчайдухи. Кожна розказана історія — це приклад мужності, відважності і людяності,

– зізналася вона.

Фільм створили, аби показати героїчну роботу українських енергетиків, щоб українці дізналися, через що доводилося проходити цим людям, щоб в Україні були світло та зв'язок.