На фронті загинув Богдан Колесник – український актор театру та кіно

Під час виконання бойового завдання загинув ще один відомий український актор. Богдану Колеснику було 36 років.

Про втрату повідомила кастинг-директорка Алла Самойленко. Актор Богдан Колесник був зіркою багатьох українських серіалів.

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Помер Богдан Колесник

У Держкіно уточнили, що Богдан Колесник загинув на фронті під час виконання бойового завдання. Це сталося вчора, 23 грудня.

Відомий український актор грав ролі у багатьох серіалах. Наприклад, "СуперКопи", "Опер за викликом", "Топтун", "Маестро" та "Виходьте без дзвінка".

Богдан Колесник був також актором кіно – працював у театрі "Особистості" та в Українському Сучасному Театрі.

Висловлюємо співчуття рідним і близьким Богдана! Вічна Слава Герою,

– мовиться у повідомленні Держкіно.



Богдан Колесник / Фото з фейсбуку Держкіно