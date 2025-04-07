Борис Джонсон гостро розкритикував популярний серіал "Юнацтво" від Netflix: що сталося

Колишній премʼєр Великої Британії Борис Джонсон різко висловився про популярний серіал "Юнацтво", який став одним із топових стрічок на Netflix сьогодні. Він вважає, що сюжет не відповідає реаліям сьогодення.

Окрім цього Джонсон розкритикував чинного премʼєра Кіра Стармера за рекомендацію драми. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Daily Mail.

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Борис Джонсон розкритикував серіал "Юнацтво" на Netflix: що сталося

Джонсон вважає, що сюжет серіалу є брехливим. "Юнацтво" репрезентує субкультуру інцелів — інтернет-культури, члени якої вважають себе нездатними знайти романтичного або сексуального партнера, хоча прагнуть цього.

До речі, нещодавно 15-річний актор серіалу "Юнацтво" розповів про те, як повертався в школу після зйомок.

Експрем'єр зазначає, що у центрі сюжету "статевозрілі чоловіки по всій країні ризикували перетворитися на психопатів-жінконенависників, нездатних впоратися з найменшою романтичною відмовою". Однак, на його погляд, "історія не відповідає дійсності".

Я боюся, що діти завдають один одному ножових поранень, але в переважній більшості злочинці та постраждалі – це молоді чоловіки (понад 90% постраждалих, судячи з госпіталізації), і, на відміну від пари підлітків у цій драмі, жертвами та злочинцями є непропорційно молоді темношкірі чоловіки,

– пише Джонсон.

Він каже, що уся ця брехня дратує. Борис Джонсон не погоджується з думкою, що серіал є обов'язковим для перегляду у школах, як раніше заявив чинний прем'єр Кір Стармер.

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Він додав, що, на його досвіді, всі подібні ініціативи, засновані на драматизації, мають тенденцію гламуризувати ножові злочини у свідомості молодих людей і перетворювати по суті неприємну та буденну подію на фальшиву мелодраму про Ромео та Джульєтту.