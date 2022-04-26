Боротьба кохання та смерті: серіал "Метелики" про Чорнобиль можна переглянути онлайн

Компанія FILM.UA Group порекомендувала сьогодні переглянути драматичний серіал "Метелики". Він розповідає про кохання, яке зародилося на тлі Чорнобильської катастрофи, що сталася 36 років тому.

36 років назад на Чорнобильській атомній електростанції пролунав гучний вибух. Вили сирени, місцеві евакуювалися, боялися і не знали правди. На жаль, сьогодні історія продовжується – знову покинуті будинки, страх за майбутнє, жахлива трагедія та залізна завіса.

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Про що розповідає серіал "Метелики"

Сюжет серіалу "Метелики" розгортається у Прип'яті наприкінці квітня 1986 року. Він про лікарів, пожежників, солдатів і мирних жителів, які, жертвуючи собою, врятувати від ядерної катастрофи всю Європу.

Він про радянську владу, яка віддає цинічні накази, нехтує життями, приховує, бреше та боїться.

"Метелики": дивіться усі серії серіалу українською мовою

Нагадаємо, усі 4 серії серіалу у 2013 році зняли російською мовою. У 2021 році на замовлення каналу СТБ студія Postmodern Postproduction продублювала серіал українською.