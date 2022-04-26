36 лет назад на Чернобыльской атомной электростанции раздался громкий взрыв. Выли сирены, местные эвакуировались, боялись и не знали правды. К сожалению, сегодня история продолжается – снова заброшенные дома, страх за будущее, ужасная трагедия и железный занавес.

Тема Чернобыля в упоминаниях мирового кино: фильмы и сериалы, которые должен просмотреть каждый

О чем рассказывает сериал "Мотыльки"

Сюжет сериала "Мотыльки" разворачивается в Припяти в конце апреля 1986 года. Он о врачах, пожарных, солдатах и мирных жителях, которые, жертвуя собой, спасти от ядерной катастрофы всю Европу.

Он о советской власти, которая отдает циничные приказы, пренебрегает жизнями, скрывает, лжет и боится.

"Бабочки": смотрите все серии сериала на украинском языке

Напомним, все 4 серии сериала в 2013 году были сняты на русском языке. В 2021 году по заказу канала СТБ студия Postmodern Postproduction продублировала сериал по-украински.