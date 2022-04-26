36 років назад на Чорнобильській атомній електростанції пролунав гучний вибух. Вили сирени, місцеві евакуювалися, боялися і не знали правди. На жаль, сьогодні історія продовжується – знову покинуті будинки, страх за майбутнє, жахлива трагедія та залізна завіса.

До теми Чорнобиль у згадках світового кіно: фільми та серіали, які має переглянути кожен

Про що розповідає серіал "Метелики"

Сюжет серіалу "Метелики" розгортається у Прип'яті наприкінці квітня 1986 року. Він про лікарів, пожежників, солдатів і мирних жителів, які, жертвуючи собою, врятувати від ядерної катастрофи всю Європу.

Він про радянську владу, яка віддає цинічні накази, нехтує життями, приховує, бреше та боїться.

"Метелики": дивіться усі серії серіалу українською мовою

Нагадаємо, усі 4 серії серіалу у 2013 році зняли російською мовою. У 2021 році на замовлення каналу СТБ студія Postmodern Postproduction продублювала серіал українською.