3 блискучі бойовики із легендарним Томом Крузом, які тримають в напрузі до фінальних титрів

3 липня – День народження в одного із найлегендарніших американських акторів Тома Круза. Сьогодні йому виповнилося 63 роки.

І хоча актор зовсім не виглядає на свій вік, на його рахунку вже чимало вражаючих стрічок – зокрема бойовиків. Тому в нашому новому матеріалі Кіно 24 ми зібрали три найтоповіші фільми з Томом Крузом – від найстаріших до найновіших кінопроєктів.

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"На межі майбутнього

Дія фільму відбувається у недалекому майбутньому. За сюжетом, Земля перебуває під жорстоким нападом інопланетної раси, яку називали міміками. Ця загроза була настільки серйозною, що жодна армія світу не могла з нею впоратися. Тож вони всі змушені об'єднатися, аби протистояти спільному ворогу.

"На межі майбутнього": дивіться онлайн трейлер фільму

На фронт відправляли всіх, навіть тих, хто не мав жодного бойового досвіду. Серед них був підполковник Белл Кейдж, який жодного разу не брав участь в реальному бою. Його без жодної підготовки кидають у саме ядро війни та фактично прирікають на загибель.

Перед своєю смертю він таки встигає вбити одного із прибульців. І тоді стає це неймовірне. Контакт із цим прибульцем запускає часову петлю, у якій він змушений знову і знову переживати той самий біль.

"Світ забуття"

У центрі сюжету Джек Харпер. Він бере участь у складній операції з видобутку життєво важливих ресурсів із поверхні планети. Під час одного з чергових патрулів Джек рятує загадкову незнайомку з космічного корабля, який зазнав аварії. Її несподівана поява стає початком подій, що змінюють усе.

"Світ забуття": дивіться онлайн трейлер фільму

"Топ Ґан: Меверік"

Культова стрічка з Томом Крузом, прем'єра якої відбулась у 2022 році. Нові часи диктують нові правила, створюють нових ворогів і вимагають нових героїв.

"Топ Ґан: Меверік": дивіться онлайн трейлер фільму

Чи зможе безстрашний пілот Меверік впоратися з черговими викликами? І яку ціну доведеться заплатити цього разу?

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