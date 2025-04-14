Екшн та адреналін: 3 бойовики з високими рейтингами, від яких мурашки по шкірі

Якщо вам набридли мелодрами, а легкі комедії не викликають захвату – зверніть увагу на жанр, який рідко залишає байдужим. Ми підготували для вас добірку динамічних бойовиків – стрічок, що з перших хвилин занурюють у вир подій і не відпускають до фінальних титрів.

Бойовики – це не просто вибухи, перестрілки та погоні. Це історії про боротьбу, вибір, силу характеру та безкомпромісну справедливість. У матеріалі Кіно 24 обирайте свого фаворита.

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"Дев'ятий округ"

Понад два десятиліття тому людство вперше зустрілося з інопланетянами. Світ завмер в очікуванні: одні готувалися до повномасштабного вторгнення, інші – до революційного прориву в науці.

Але сталося зовсім не те. Прибульці виявилися не завойовниками та не геніальними рятівниками, а звичайними біженцями, які втекли зі своєї планети, яка при смерті. Поки міжнародна спільнота клопоталась над тим, що робити з незваними гостями, для них створили тимчасовий табір у Південній Африці – в сумнозвісному Дев'ятому окрузі.

"Дев'ятий округ": дивіться онлайн трейлер фільму

"Особлива думка"

2054 рік, Вашингтон, округ Колумбія. Впродовж шести років у місті працює відділ передзлочинів.

Завдяки революційній технології, яка базується на передбаченні майбутнього, поліція здатна зупиняти вбивства ще до того, як вони стануться. Система працює без збоїв – злочини зведено до нуля, а майбутнє здається під повним контролем.

"Особлива думка": дивіться онлайн трейлер фільму

Але все змінюється, коли очільник підрозділу Джон Андертон раптом сам стає головним підозрюваним. Його звинувачують у вбивстві людини, якої він навіть не знає – і яке, за прогнозом, він має скоїти зовсім скоро. Тепер, аби врятувати себе й відкрити правду, Джон повинен довести, що ідеальна система – насправді не така бездоганна.

"Шпигунські ігри"

Дія відбувається на початку 90-х. Внаслідок небезпечного завдання в Китаї, яке виконує секретний агент ЦРУ, він потрапляє в полон і засуджується до страти за обвинуваченням у шпигунстві. Щоб урятувати його у ЦРУ є всього 24 години. Рівно стільки ж залишається до виходу у відставку навченому досвідом колезі й наставникові Бішопа ветеранові ЦРУ Натану М'юру.

"Шпигунські ігри": дивіться онлайн трейлер фільму

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