"Боже, яке кончене": Вікторія Булітко записала пісню про Путіна та його оточення

Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко потішила шанувальників піснею про Росію. У словах "Боже, яке кончене" уся її суть. Більше про це – читайте далі.

Слова написали акторка Вікторія Булітко та стендаперка Наталія Гаріпова. Іронічну пісню під назвою "Про етіх" вже прокоментували українські зірки шоубізу: Аліна Паш, Наталка Денисенко, Ольга Полякова та інші.

До теми На що здатна Росія: Вікторія Булітко дібрала влучні цитати відомих людей про росіян

Вікторія Булітко записала пісню про Путіна та його оточення

В інстаграмі зірка зазначила "Натхненні Олексієм Дурнєвим" і на природі під гітару заспівала сингл про Путіна та росіян.

Реакція мережі

"Фаааяяя", – зазначила Аліна Паш і "геніально" написала Наталка Денисенко. Ольга Полякова прокоментувала "Боже, як прекрасно", а MamaRika відреагувала емодзі.

Шанувальники творчості Булітко враженні її новим творінням і вже чекають на наступний хіт.

Нещодавно акторка показала в сторіс влучні висловлювання історичних російських постатей про Росію. Там йдеться про те, що росіяни – раби, які ніколи не знали правди.