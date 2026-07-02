Новинка, яка стала фаворитом українців: легка комедія на Netflix, яка допоможе розслабитись

У вирі постійних проблем, труднощів і щоденних випробувань так хочеться хоча б ненадовго відкласти всі справи, забути про дедлайни та просто розслабитися. Чудовим способом для цього може стати перегляд нової комедії.

Саме такою є стрічка "Братик", прем'єра якої відбулася 26 червня 2026 року. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо про сюжет, акторський склад і те, чому цей фільм уже встиг завоювати прихильність глядачів.

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Кому варто дивитись комедію "Братик"?

Попри те, що прем'єра відбулася зовсім нещодавно, комедія вже посіла третє місце в рейтингу найпопулярніших фільмів Netflix серед українських глядачів. Про це повідомляє блог Tudum by Netflix. Вище в рейтингу розташувалися український фільм "Кіллхаус" та американська комедійна мелодрама "Повідомлення до Ізабелі".

До топ-10 також увійшли й інші стрічки різних жанрів, тож кожен зможе знайти щось до смаку. Якщо ж ви шукаєте легку комедію, яка допоможе відволіктися від буденних турбот і подарує гарний настрій, "Братик" стане чудовим вибором.



Фільм "Братик" / Фото Netflix

Про що сюжет фільму та хто зіграв головні ролі?

У центрі сюжету – успішний агент із нерухомості, який звик жити за чітким планом і тримати все під контролем. Проте одного дня його впорядковане життя перевертається з ніг на голову, коли на порозі з'являється молодший брат.

Він є повною протилежністю головного героя: має інший характер, зовсім інший спосіб життя та по-іншому дивиться на майбутнє.

"Братик": дивіться онлайн трейлер фільму

Попри всі розбіжності, братам доведеться навчитися знаходити спільну мову, адже вони – найрідніші люди. Однак зробити це буде зовсім непросто, а кожен їхній день перетвориться на низку кумедних і непередбачуваних пригод.

Головні ролі у фільмі виконали Джон Сіна, Ерік Андре, Мішель Монаган, Крістофер Мелоні та Шеррі Кола.

Режисером стрічки став Меттью Спайсер.