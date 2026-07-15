Колишній чоловік Меган Фокс шокував зізнанням про їхній шлюб: "Це була моя помилка"

Браян Остін Грін зробив несподіване зізнання про свій шлюб із Меган Фокс, заявивши, що будував стосунки не так, як варто було б. Допомогла це усвідомити терапія, яку актор пройшов після розлучення.

Як розповідає people, після майже 15 років стосунків із Меган Фокс Браян Остін Грін визнав: колись ставив зовнішність на перше місце. Актор зізнався, що спочатку закохувався в красу, а вже потім намагався будувати стосунки.

Особисте життя Браяна Остіна Гріна



Браян Остін Грін та Шарна Берджесс / Фото Associated Press



Після розлучення у 2020 році Браян вирішив розібратися у власних патернах поведінки та пройшов терапію. Тепер він переконаний: справжні стосунки починаються не з пристрасті, а з дружби. Саме так, за його словами, склалося з нинішньою нареченою – танцівницею Шарною Берджесс.

Пара спершу годинами спілкувалася, разом снідала, і лише згодом партнери усвідомили, що між ними є романтичні почуття.

Коли спочатку виникає справжній зв'язок, вам уже не потрібно гадати, що думає інша людина. Ви від самого початку чесні одне з одним, – пояснив Грін.

Актор додав, що вони з Шарною ще на початку стосунків відверто обговорили не лише сильні сторони, а й недоліки одне одного. Саме таку відкритість Грін вважає фундаментом їхніх стосунків.

Стосунки з Меган Фокс

Нагадаємо, Браян Остін Грін і Меган Фокс були разом майже 15 років, із яких близько десяти – у шлюбі. У пари є троє спільних синів. Після розлучення кожен пішов своїм шляхом: актор заручений із танцівницею Шарною Берджесс, а Меган виховує доньку від репера MGK. Схоже, хепі-енд у цієї історії все ж знайшовся – просто вже в різних сюжетах.

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