У Сандри Буллок трапилося горе: помер її коханий Браян Рендалл
Джерело:People
Американський професійний фотограф Браян Рендалл помер у віці 57 років. З 2015 року він проживав разом з коханою актрисою Сандрою Буллок.
Причиною смерті Рендалла стала тяжка хвороба БАС – бічний аміотрофічний склероз. Він помер у суботу 5 серпня, про це йдеться у заяві його сім'ї.
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Помер коханий Сандри Буллок – фотограф Браян Рендалл
З великим сумом ми поділяємо той факт, що 5 серпня Браян Рендалл мирно помер після трирічної боротьби з БАС. Браян вирішив зберегти свою подорож із БАС у таємниці, і ті з нас, хто піклувався про нього, зробили все можливе, щоб виконати його прохання,
– написали вони.
"Ми безмірно вдячні невтомним лікарям, які разом із нами боролися з цією хворобою, і добрим медсестрам, які стали нашими сусідами по кімнаті, часто жертвуючи своїми сім'ями, щоб бути з нами", – доповнила сім'я у заяві.
Сім'я Рендалла також попросила журналістів не турбувати їх питаннями про фотографа. Їм потрібне "усамітнення, щоб сумувати й змиритися з неможливістю попрощатися з Браяном".
Що відомо про стосунки Сандри Буллок та Браяна Рендалла
- У 2015 році Буллок найняла Рендалла як фотографа на свято свого сина. Там і зародилися їхні стосунки. Пізніше того року вони публічно заявили про своє весілля, на яке запросили Дженніфер Еністон та Джастіна Теру.
- У них немає спільних дітей, проте в актриси є двійко прийомних діток – 13-річний син Луї та 11-річна донька Лейла, а у Браяна залишилася доросла донька на ім'я Скайлар від попереднього шлюбу.