Коли вийдуть всі епізоди 4-го сезону "Бріджертонів" на Netflix

29 січня на стримінговій платформі Netflix відбулася прем'єра четвертого сезону серіалу "Бріджертони". Щоправда, наразі для перегляду доступні лише чотири епізоди.

Решта серій вийдуть згодом. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо дату прем'єри всіх епізодів нового сезону улюблених "Бріджертонів".

Рекомендуємо Дружина важкохворого Брюса Вілліса розповіла, чи усвідомлює актор свій невиліковний діагноз

Коли відбудеться прем'єра 2-ї частини 4-го сезону "Бріджертонів"?

На Netflix уже можна подивитися перші чотири епізоди четвертого сезону "Бріджертонів". Решта серій вийдуть 26 лютого 2026 року.

Глядачі зможуть побачити продовження історії кохання Бенедикта Бріджертона та Софі Бек, перед якими постало чимало труднощів, загадок, непорозумінь і випробувань.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер 4-го сезону

Ймовірно, у наступних епізодах ми побачимо, як вони справлятимуться з цими викликами. Чи вдасться Софі зізнатися Бенедикту в усьому та чи зможе він знайти даму в срібному, з якою познайомився на балу-маскараді?

Прихильники серіалу вже з нетерпінням очікують прем'єри, адже очевидно, що кожен мріє про хепі-енд у цій історії.ї

Дивіться також, хто з акторів "Бріджертонів" не з'явиться в 4-му сезоні серіалу – за посиланням.

Як розпочався 4 сезон серіалу "Бріджертони"?

На початку четвертого сезону Бенедикт Бріджертон постає перед глядачем як невиправний гуляка. Він не хоче одружуватися і не переймається репутацією родини. Однак усе змінює несподівана зустріч на балу-маскараді. Там він знайомиться з дамою в срібному, яка не називає свого імені й не повідомляє адресу проживання. Після короткої зустрічі йому ніяк не вдається її знайти.

Паралельно він знайомиться з покоївкою, на ім'я Софі Бек. Поки що Бенедикт не усвідомлює, що Софі Бек та дама в срібному – це одна й та сама людина. Проте попереду ще кілька епізодів, які, ймовірно, розкриють їхні стосунки ще більше та покажуть, як розвиватиметься історія цієї пари, що заслуговує на щасливий кінець.

Паралельно з історією Бенедикта Бріджертона та Софі Бек ми бачимо розвиток романтичних ліній Вайлет Бріджертон, Франчески Кілмартін з її чоловіком та Пенелопи у ролі Леді Віслдаун.