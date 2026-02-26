3 цікаві фільми для тих, хто вже сумує за "Бріджертонами"

26 лютого на Netflix вийшла друга частина четвертого сезону серіалу "Бріджертони". Сюжет розгортається навколо затятого холостяка Бенедикта Бріджертона, який несподівано закохується.

Якщо ви подивились "Бріджертонів" і вже сумуєте за ними, то обов'язково зберігайте нашу сьогоднішню добірку. 24 Канал розповість про схожі фільми, від яких теж буде складно відірватись.

Що подивитись, якщо вже сумуєте за "Бріджертонами"?

"Марія – королева Шотландії" (2018)

Рейтинг IMDb: 6.3/10

У 16 років Марія Стюарт стала королевою Франції, а у 18 овдовіла. Попри тиск, вона не виходить заміж вдруге, а відправляється в рідну Шотландію, щоб повернути собі законний трон.

Проте Англією та Шотландією керує владна Єлизавета I, тож Марія вступає у боротьбу зі своєю сестрою.

"Марія – королева Шотландії": дивіться онлайн трейлер фільму

"Емма" (2020)

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Фільм, знятий за мотивами однойменного роману англійської письменниці Джейн Остін. У центрі сюжету Емма Вудхаус, яка стає справжньою свахою і створює пари. Вона – молода, впевнена у собі та заможна дівчина, яка вважає, що розуміється на людських почуттях.

Одного разу Емма відмовляє свою подругу Гарріет Сміт від шлюбу з фермером, а натомість пропонує їй вікарія містера Елтона, проте у нього виникають почуття до Вудхаус.

Емма відмовляє Елтону, тож він їде, а Гарріет залишається сама. Після цього головна героїня намагається звести подругу з Френком Черчіллем.

"Емма": дивіться онлайн трейлер фільму

"Буремний перевал" (2026)

Рейтинг IMDb: 6.3/10

Це нова екранізація культового роману англійської письменниці Емілі Бронте, яка розповідає про одну із найвідоміших історій кохання у світовій літературі. Це історія про складні стосунки між друзями дитинства Кетрін Ерншоу та Гіткліфом, які зрештою закохуються одне в одного.

"Буремний перевал": дивіться онлайн трейлер фільму

Про що 4 сезон "Бріджертонів"?

Це історія про другого сина сім'ї Бріджертонів – Бенедикта. Його старший та молодші брати перебувають у щасливих шлюбах, проте сам чоловік одружуватися не поспішає.

Аж раптом на балі-маскараді Бенедикт зустрічає чарівну незнайомку, яка привертає його увагу. Дівчину звати Софі й вона працює служницею, тож не може зустрічатися з дворянином.

Попри всі правила, Бенедикт та Софі закохуються одне в одного. Чи зможуть вони бути разом?