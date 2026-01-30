"Це знущання": перші відгуки українців на 4-й сезон серіалу "Бріджертони"

29 січня 2026 року відбулася прем'єра четвертого сезону серіалу "Бріджертони". Перші чотири епізоди вже доступні на стримінговій платформі Netflix.

Наступні серії вийдуть 26 лютого 2026 року. Поки глядачі чекають продовження, можна ознайомитися з першими відгуками українських шанувальників, які вони залишають під публікаціями на Netflix.ua.

Що пишуть українці про 4 сезон "Бріджертонів"?

У мережі вже з'явилася велика кількість коментарів від тих, хто встиг переглянути перші чотири епізоди четвертого сезону. Більшість глядачів засмучені тим, що решту серій можна буде побачити лише у лютому. Перші епізоди сильно заінтригували шанувальників, і багатьом уже не терпиться дізнатися, як розвиватиметься історія Бенедикта Бріджертона та Софі Бек.

Деякі глядачі зазначають, що навіть вимкнення світла в Україні не завадить їм переглянути нові епізоди. Інші ж відчувають брак улюблених персонажів із попередніх сезонів, зокрема Ентоні і Кейт, а також Кресіди.

Ось, що пишуть українці:

"Вже 4 серії залетіли на одному диханні, як тепер до 26 лютого жити"

"Ділити частини – це знущання! Я хочу всі серії негайно

"Я вчора до 1 ночі дивилась, бо неможливо відірватись! Чекаю вихід другої частини!"

"Як перечекати цей місяць?"

"У нас немає світла, та в нас є тепло, у нас нема тепла, то "Бріджертони" зігріють наші серця"

"Навіть відсутність світла не завадить прем'єрі"

"Дуже крутий сезон, я сьогодні кайфонула!"

"Сподіваюсь побачити Кресіду в наступних серіях, бодай епізодично. Як і Ентоні з Кейт"

"Так сумно, що у Пенелопи інший голос"

Що відомо про сюжет 4-го сезону "Бріджертонів"?