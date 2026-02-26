Нарешті у світ вийшов четвертий сезон серіалу "Бріджертони". Справжні прихильники, які з нетерпінням чекали на прем’єру, вже переглядають найновіші епізоди.

А дехто навіть цікавиться, чи планує знімальна команда працювати над продовженням. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, чи вийде п'ятий сезон "Бріджертонів" і коли його чекати.

Чи буде 5-й сезон "Бріджертонів"?

Як відомо, серіал "Бріджертони" зосереджується на тому, що кожен новий сезон розкриває окрему історію кохання членів родини Бріджертонів. У першому сезоні ми спостерігали за розвитком стосунків Дафни Бріджертон, у другому – Ентоні Бріджертона, у третьому – Коліна Бріджертона, а в четвертому своє кохання шукає Бенедикт Бріджертон.

Ще у травні 2025 року творці серіалу продовжили його на п'ятий та шостий сезони, однак офіційної дати прем'єри наразі не розголошено. Орієнтуючись на графік виходу попередніх сезонів, можна припустити, що п'ятий сезон з'явиться у 2027 році.

За даними Reddit, підготовка до зйомок п'ятого сезону вже розпочалася й перебуває на стадії препродакшену. Наразі невідомо, хто стане головними героями нового сезону, проте прихильники серіалу з нетерпінням чекають продовження цієї культової історії.

Про кого може бути 5 сезон "Бріджертонів"?

Стосовно того, на кому зосередиться п'ятий сезон "Бріджертонів", уже точаться дискусії. Дехто вважає, що сюжет може зосередитися на розкритті історії Франчески Бріджертон, адже, за думками прихильників та першоджерел, її сюжетна лінія ще не до кінця розкрита.

Крім того, сюжет може торкнутися історії кохання Елоїзи Бріджертон – найрадикальнішої з усіх Бріджертонів, яка досі стверджує, що не планує одружуватися і їй не потрібен супутник по життю. Її життєві пріоритети – розум, самопізнання та мудрість. Елоїза прагне пізнавати світ, а не просто шукати кохання.

Офіційних даних про п'ятий сезон наразі немає, проте прихильники вже з нетерпінням очікують на продовження та залишаються заінтригованими.