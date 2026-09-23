Нашийники за тисячі євро і автопортрет за 40 тисяч: речі Бріжит Бардо пішли з молотка

Особисті речі Бріжит Бардо виявилися дорожчими, ніж дехто міг би припустити. У Парижі на аукціоні продали 285 предметів, які належали легендарній французькій акторці, – і замість прогнозованих приблизно 50 тисяч євро торги принесли майже мільйон.

Як повідомляє theguardian, у колекції було буквально все: від солом’яних капелюхів і сонцезахисних окулярів до меблів, гітар, нічних сорочок і навіть собачих нашийників.

Які речі Бріджит Бордо продавали на аукціоні

Одним із найбільш несподіваних лотів стали два собачі нашийники з жетоном, на якому були ім’я Бардо та номер телефону. Їх попередньо оцінили всього у 30 євро. Продали – за 9 400 євро.

Автопортрет акторки продали майже за 40 тисяч євро. Друкарська машинка, на якій Бардо працювала над автобіографією, принесла 4 634 євро.

Дві її гітари, які оцінювали лише у 300–500 євро, пішли за 8 600 і 1 900 євро. А триіграшки у вигляді дитинчат тюленів продали майже за 2 200 євро.

Загалом участь в аукціоні хотіли взяти близько 3 тисяч покупців із Франції та інших країн.

Куди підуть гроші

Кошти від продажу передадуть Фонду Бріжит Бардо із захисту тварин та її єдиному синові Ніколя-Жаку Шар’є.

Акторка заснувала фонд ще у 1986 році. За даними організації, вона допомагає сотням груп із захисту тварин і працює у десятках країн.Саме любов до тварин стала головною справою Бардо після завершення кінокар’єри у 1970-х.

А чоловік Бардо був зовсім не в захваті

Останній чоловік Бардо Бернар д’Ормаль назвав аукціон "жартом" і заявив, що особисті речі дружини мали залишитися частиною її спадщини, а не продаватися.

Фонд із ним не погодився і нагадав, що рішення про аукціон затвердили ще в червні, коли д’Ормаль сам очолював організацію.

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