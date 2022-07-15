"Стань для них другом": шотландець Едріан Пол закликає допомогти українським притулкам

Британський актор записав звернення до світу, де каже, що через війну в Україні страждають не лише люди, а й тварини. Він просить допомогти українській зоозахисній організації UAnimals, які рятують тварин по всій країні.

Едріана Пола українці можуть найкраще знати за роллю Дункана Маклауда у серіалі "Горець". Чоловік з фільму, який має знане шотландське коріння, і у 1592 році народився у горах Шотландії, як ніхто знає цінність життя, кажуть в UAnimals.

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Сьогодні в Україні є проблема – там не лише війна, а й десятки тисяч тварин, які загубилися і їм ніде тепер жити. Багатьом тваринам не вистачає друга. Я хочу, щоб ви стали для них цим другом. В кінці залишиться тільки один – і нехай це буде Дункан Маклауд і народ України, що переможе зло.

– заявив Пол.

Актор наголосив, що організація UAnimals в Україні допомагає тваринам з 2016 року. "Вони протидіяли торгівлі хутром, розв'язували проблеми з цирками, де знущалися з тварин. Вони допомогли з тваринами, які постраждали від цькування вдома. Отже, сьогодні ми зосереджені на тому, щоб знайти нові домівки для тварин, яких вивезли, яким не вистачає любові", – додав актор. Він каже, що тварини можуть врятувати від самотності ваших дітей або вас самих.

щоб допомогти організації UAnimals, які рятують тварин із зони бойових дій, надсилайте кошти на ось ці реквізити:: 4441 1144 5162 57905168 7422 4487 7746paypal@uanimals.orghttps://www.patreon.com/uanimalsБО БФ Юаенімалс код ЄДРПОУ 44570260 р/р UA373052990000026006026718566 АТ КБ ПриватБанк

Зазначимо, що Дункан Маклауд є головним героєм телевізійного продовження трилогії "Горець", що включає серіал і фільми "Горець: Кінець гри" і "Горець: Джерело". Серіал знімали у 1992 – 1998 році.