Брюс Вілліс з дружиною на прогулянці: 10-річна донька зробила зворушливі знімки

8 квітня 2022 , 11:41
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Джерело:

інстаграм Емми Вілліс

Нещодавно ми дізналися про жахливу хворобу Брюса Вілліса і відреагували на новину про завершення кар’єри. Тепер актор рідше з’являтиметься на публіці, а більше часу проводитиме у колі найрідніших.

Днями подружжя Вілліс вирушило на прогулянку. Милі фото Еммі та Брюсу зробила їхня 10-річна донька Мейбел Рей. 

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Брюс Вілліс з дружиною на прогулянці

Варто зауважити, що Емма, яка є молодшою від нього на 23 роки, – друга дружина актора. З нею він вже одружений 13 років та має двох доньок: 10-річну Мейбел Рей та 7-річну Евелін Пенн. Зараз сім'я проживає в Нью-Йорку, у квартирі біля Центрального парку.

Мама і тато у своєму улюбленому середовищі,
– дружина Емма підписала фото.

Брюс Вілліс з дружиною на прогулянці / Фото з інстаграму Емми Вілліс 

 

Що відомо про хворобу Брюса Вілліса

У 67-річного актора виявили афазію. Це набутий розлад мови, який може виникнути після інсульту, травми голови або навіть через пухлину головного мозку. Ця хвороба впливає на здатність говорити, писати й розуміти мову. Шоковані фанати одразу ж почали висловлювати свою потужну підтримку рідним Вілліса.
Автор: Наталія Гулій