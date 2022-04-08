Брюс Вілліс з дружиною на прогулянці: 10-річна донька зробила зворушливі знімки
Джерело:інстаграм Емми Вілліс
Нещодавно ми дізналися про жахливу хворобу Брюса Вілліса і відреагували на новину про завершення кар’єри. Тепер актор рідше з’являтиметься на публіці, а більше часу проводитиме у колі найрідніших.
Днями подружжя Вілліс вирушило на прогулянку. Милі фото Еммі та Брюсу зробила їхня 10-річна донька Мейбел Рей.
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Брюс Вілліс з дружиною на прогулянці
Варто зауважити, що Емма, яка є молодшою від нього на 23 роки, – друга дружина актора. З нею він вже одружений 13 років та має двох доньок: 10-річну Мейбел Рей та 7-річну Евелін Пенн. Зараз сім'я проживає в Нью-Йорку, у квартирі біля Центрального парку.
Мама і тато у своєму улюбленому середовищі,
– дружина Емма підписала фото.
Брюс Вілліс з дружиною на прогулянці / Фото з інстаграму Емми Вілліс