Дружина важкохворого Брюса Вілліса розповіла, чи усвідомлює актор свій невиліковний діагноз
Дружина Брюса Вілліса поділилася гіркою правдою про невиліковну хворобу актора. За її словами, Вілліс досі не знає про свій важкий діагноз.
Уже декілька років зірка фільму "Міцний горішок" не усвідомлює, що хворіє на лобно-скроневу деменцію. Про це Емма Гемінг розповіла в подкасті Conversations With Cam Podcast.
Що сказала Емма Гемінг про хворобу Брюса Вілліса?
У подкасті Емма Гемінг поділилася досвідом життя з важкохворим Брюсом Віллісом. У актора прогресує неврологічне захворювання, а також йому діагностували анозогнозію – стан, за якого людина не усвідомлює власного діагнозу.
Вілліс хворіє на лобно-скроневу деменцію, яку виявили ще у 2023 році. За словами Емми, те, що чоловік не здогадується про свою хворобу, є своєрідним захисним механізмом. Вона зазначила, що цей стан водночас є "і благословенням, і прокляттям", адже Брюс ніколи не пов'язував свій стан із серйозною недугою.
Він ніколи не пов'язував факт наявності цієї хвороби... І я дуже рада, що він про це не знає. До речі, є такий термін, цей неврологічний стан, який супроводжує людей з подібним діагнозм, який називається "анозогнозія", коли мозок не може визначити, що з ним відбувається. Це частина хвороби,
– зазначила Емма.
Подкаст з Еммою Гемінг: дивіться відео онлайн
Що відомо про хворобу Брюса Вілліса?
- Про погіршення стану здоров'я Брюса Вілліса стало відомо у 2022 році. Тоді йому діагностували афазію – неврологічний розлад, який ускладнює комунікацію.
- А вже у 2023 році лікарі уточнили діагноз і назвали його лобно-скроневою деменцією, повідомляло видання Variety.
- Це невиліковне захворювання, яке пошкоджує мозок, зокрема ділянки, що відповідають за поведінку, емоції та мову. Відомо, що ця хвороба прогресує з часом.
- Наразі Брюс Вілліс проживає у спеціальному будинку з цілодобовим доглядом окремо від своєї сім'ї, однак неподалік, аби рідні могли постійно контактувати з ним і навідуватися.
- Актор досі впізнає близьких, хоча з кожним днем це стає дедалі важче.
- Його сім'я активно підтримує його – зокрема нинішня дружина Емма Гемінг та колишня дружина Демі Мур разом із їхніми дітьми.