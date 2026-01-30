Дружина важкохворого Брюса Вілліса розповіла, чи усвідомлює актор свій невиліковний діагноз

Дружина Брюса Вілліса поділилася гіркою правдою про невиліковну хворобу актора. За її словами, Вілліс досі не знає про свій важкий діагноз.

Уже декілька років зірка фільму "Міцний горішок" не усвідомлює, що хворіє на лобно-скроневу деменцію. Про це Емма Гемінг розповіла в подкасті Conversations With Cam Podcast.

Що сказала Емма Гемінг про хворобу Брюса Вілліса?

У подкасті Емма Гемінг поділилася досвідом життя з важкохворим Брюсом Віллісом. У актора прогресує неврологічне захворювання, а також йому діагностували анозогнозію – стан, за якого людина не усвідомлює власного діагнозу.

Вілліс хворіє на лобно-скроневу деменцію, яку виявили ще у 2023 році. За словами Емми, те, що чоловік не здогадується про свою хворобу, є своєрідним захисним механізмом. Вона зазначила, що цей стан водночас є "і благословенням, і прокляттям", адже Брюс ніколи не пов'язував свій стан із серйозною недугою.

Він ніколи не пов'язував факт наявності цієї хвороби... І я дуже рада, що він про це не знає. До речі, є такий термін, цей неврологічний стан, який супроводжує людей з подібним діагнозм, який називається "анозогнозія", коли мозок не може визначити, що з ним відбувається. Це частина хвороби,

– зазначила Емма.

Що відомо про хворобу Брюса Вілліса?