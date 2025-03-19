Брюсу Віллісу – 70: 5 захопливих фільмів з важкохворим актором, які варто хоч раз побачити

Сьогодні, 19 березня, культовий американський актор Брюс Вілліс відзначає 70-й день народження. Хоч він і завершив кар'єру у 2022 році через проблеми зі здоров'ям, але залишив великий внесок у світовий кінематограф.

Брюс Вілліс відомий своїми ролями у бойовиках і трилерах. Кіно 24 підготував добірку найвідоміших фільмів з участю легендарного актора.

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"Міцний горішок" (1988)

Напередодні Різдва нью-йоркський поліціянт Джон МакКлейн приїжджає до Лос-Анджелеса. Чоловік хоче помиритися з дружиною, але все йде не за планом. Під час корпоративної вечірки в хмарочосі "Накатомі Плаза" будівлю захоплює група терористів на чолі з Гансом Ґрубером. МакКлейн виявився єдиним, хто не потрапив у заручники, тому його доводиться розпочати боротьбу проти злочинців.

"Міцний горішок": дивіться трейлер фільму онлайн

"П ' ятий елемент" (1997)

У далекому майбутньому таксист Корбен Даллас стає випадковим учасником місії порятунку світу. Він має допомогти загадковій дівчині Лілу, яка є втіленням П'ятого елемента – єдиної сили, здатної знищити космічне зло. Їм протистоять лиходії, які зроблять все можливе, щоб не дати захистити планету.

"П'ятий елемент": дивіться трейлер фільму онлайн

"Шосте відчуття" (1999)

Психолог Малкольм Кроу допомагає хлопчику Коулу, який стверджує, що бачить привидів. Юнак страшенно наляканий, адже духи мертвих приходять до нього з різними проханнями. Поступово Кроу починає розуміти справжній жах ситуації й стикається з приголомшливим відкриттям, яке повністю змінює його реальність.

"Шосте відчуття": дивіться трейлер фільму онлайн

"Кримінальне чтиво" (1994)

Сюжет фільму складається з кількох переплетених історій. Перша – стосується двох гангстерів Вінсента й Джулса, які виконують накази свого боса Марселласа Воллеса. Друга історія розгортається навколо боксера Бутча, який вирішує не виконувати домовленість і тікає після нелегального бою. Третя сюжетна лінія розповідає про те, як Вінсент отримав вказівку провести вечір з дружиною боса, але все пішло не за планом.

"Кримінальне чтиво": дивіться трейлер фільму онлайн

"Місто гріхів" (2005)

Це місто, з його темними вуличками та таємничими куточками, притягує до себе бунтарів, людей з розбитими серцями й негідників, які загрузли у пороці. Дехто називає його містом тьми, інші – черствим, бездушним місцем, де надія здається останнім, що залишилося.

"Місто гріхів": дивіться трейлер фільму онлайн

Проте серед цього хаосу є ті, хто вважає його своїм домом: нечисті на руку поліціянти, повії, шляхетні розбійники, які намагаються вижити у світі, що грає за жорстокими правилами.