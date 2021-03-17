Для зйомок фільму про Гуччі Джареда Лето змінили до невпізнаваності: в мережу потрапили фото

Джаред Лето вже не вперше кардинально змінює образ заради зйомок. Але на зйомках фільму "Будинок Гуччі" він вкотре нагадав фанатам про свою багатогранність.

У кримінальній драмі Ридлі Скотта "Будинок Гуччі" Джаред Лето грає Паоло Гуччі. Деякий час Паоло був віцепрезидентом та директором Gucci Shops Inc та Gucci Parfums of America.

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Цього разу Джаред Лето здивував усіх різким старінням. На його голові виблискувала лисина, а на обличчі був досить переконливий грим літнього чоловіка. Тіло Лето прикрашав фіолетовий вельветовий костюм.

Джареду не звикати кардинально змінювати зовнішність заради персонажа. Чого вартий лише фільм "Далласький клуб покупців", де він грав транс-жінку, а також стрічка "Розділ 27", де актор перевтілився у вбивцю Джона Леннона.

Що відомо про Паоло Гуччі

Паоло Гуччі був заступником президента та директором Gucci Shops Inc та Gucci Parfums of America.

Він постійно боровся за владу в імперії моди та конфліктував зі своїм дядьком Родольфо через власні плани на модернізацію бренду.

Пізніше Паоло зіткнувся зі двоюрідним братом Мауріціо, який придбав частину компанії Родольфо після його смерті в 1983 році.

Також він звинуватив свого батька Альдо, розповівши, що той переводив прибуток за кордон, аби уникнути сплати податків.

Бізнесмен оголосив себе банкрутом в 1990-х роках через борги в розмірі близько 90 мільйонів доларів. Він підписав план виплати кредиторам всього за тиждень до своєї смерті, тобто в жовтні 1995 року.

Фільм "Будинок Гуччі": сюжет

Це кримінальна драма про історію вбивства одного з найвідоміших дизайнерів Мауріціо Гуччі. Його смерть замовила колишня дружина Патриція Реджані. Це холодна помста від жінки за зраду сім'ї.

У головних ролях ми побачимо Адама Драйвера, Леді Гагу, Каміль Коттен, Джеремі Айронса, Аль Пачіно та Джареда Лето.