Для зйомок фільму про Гуччі Джареда Лето змінили до невпізнаваності: в мережу потрапили фото

Джерело:інстаграм ET Canada
Джаред Лето вже не вперше кардинально змінює образ заради зйомок. Але на зйомках фільму "Будинок Гуччі" він вкотре нагадав фанатам про свою багатогранність.
У кримінальній драмі Ридлі Скотта "Будинок Гуччі" Джаред Лето грає Паоло Гуччі. Деякий час Паоло був віцепрезидентом та директором Gucci Shops Inc та Gucci Parfums of America.
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Цього разу Джаред Лето здивував усіх різким старінням. На його голові виблискувала лисина, а на обличчі був досить переконливий грим літнього чоловіка. Тіло Лето прикрашав фіолетовий вельветовий костюм.
Джареду не звикати кардинально змінювати зовнішність заради персонажа. Чого вартий лише фільм "Далласький клуб покупців", де він грав транс-жінку, а також стрічка "Розділ 27", де актор перевтілився у вбивцю Джона Леннона.
Це кримінальна драма про історію вбивства одного з найвідоміших дизайнерів Мауріціо Гуччі. Його смерть замовила колишня дружина Патриція Реджані. Це холодна помста від жінки за зраду сім'ї.
У головних ролях ми побачимо Адама Драйвера, Леді Гагу, Каміль Коттен, Джеремі Айронса, Аль Пачіно та Джареда Лето.