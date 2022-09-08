Переможець "Санденсу" у США: український фільм "Будинок зі скалок" покажуть в Києві у жовтні

У позаконкурсній програмі MeetDocs 2022 покажуть фільм "Будинок зі скалок" режисера Сімона Леренґа Вільмонта, який переміг на "Санденсі". Показ стрічки в межах кінофестивалю відбудеться 4 жовтня, у столичному кінотеатрі "Жовтень".

"Будинок зі скалок" розповідає про те, як поблизу лінії фронту на сході України невелика група вольових соціальних працівників та працівниць невтомно працює в одному особливому дитбудинку, створюючи такий необхідний безпечний простір для життя дітей, поки державні органи та суди вирішують подальшу долю дитини та її сім'ї. Про це 24 каналу розповіла пресслужба фільму.

Читайте також Віра Фарміга озвучила історію сім’ї, яка вижила після ракетного удару в Кременчуці

Чим особливий фільм "Будинок зі скалок": ідея створення та сюжет

У своїй попередній роботі "Віддалений гавкіт собак" Сімон Леренґ Вільмонт знімав хлопчика на ім’я Олег, який жив поблизу фронту зі своєю бабусею Олександрою. У них були напрочуд близькі відносини. Під час зйомок виявили, що в Олександри проблеми із серцем. Тоді режисер зрозумів, наскільки вразливе та цінне те життя, яке вони побудували разом. "Я хвилювався за Олега й замислився над сценаріями того, що з ними може трапитися, якщо він залишиться сам", – поділився він.

Як повідомила пресслужба, разом із режисером Азадом Сафаровим та координаторкою Оленою Розвадовською творча команда фільму зрозуміла, що поблизу лінії розмежування є чимало дітей, яких забрали з родин — їхні батьки не здатні піклуватися про них через травматичний досвід або ж алкогольну чи наркотичну залежність.

Сімон Леренґ Вільмонт ділиться: "Ми дізналися, що в цьому регіоні існують тимчасові притулки, де діти можуть перебувати до 9 місяців, поки держава вирішує, що з ними робити далі. Деякі діти повертаються додому, для когось знаходять прийомні родини, а інших направляють до постійних державних дитячих будинків. Ця трагічна ситуація дуже добре передає весь масштаб довгострокових наслідків та руйнувань, які приносить війна".

Я відчув, що мушу дослідити цю тему краще. Коли я вперше відвідав притулок Маргарити та Ольги, я відчув, що це особливе місце. Весь притулок випромінював людське тепло, співчуття і, найважливіше, – дарував трохи надії в таких складних та жорстоких життєвих обставинах,

– ділиться Сімон Леренґ Вільмонт.

"Будинок зі скалок" покажуть 4 жовтня у Києві / Фото IMDb

Прем’єра на Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival

Цьогоріч фестиваль виступає культурним голосом сходу України. У фокусі цьогорічної програми – фільми, присвячені життю та проблемам східних областей. Організатори переконані, що саме під час повномасштабної війни, коли українські міста на сході щодня потерпають від жорстоких обстрілів, надзвичайно важливо розповідати історії людей, які бачили війну та живуть з нею пліч-о-пліч: "Символічно, що саме на нашому фестивалі відбудеться українська прем’єра фільму".

"Будинок зі скалок" – щемлива історія про українських дітлахів, які залишаються безпорадними перед обличчям війни й саме завдяки любові та відповідальності працівників дитбудинку намагаються пізнати щасливі миті дитинства. Важко визнавати, що з приходом росіян діти щодня втрачають свій зв’язок з дитинством, втрачають батьків, рано дорослішають… Ці історії повинні бути почутими, цих дітей не повинні забути,

– ділиться Євгенія Крігсхайм, фаундерка та продюсерка Kharkiv MeetDocs.

До теми Кіно – наш інструмент боротьби: розмова з Євгенією Крігсхайм про Kharkiv MeetDocs в умовах війни

Як відомо, фільмування картини завершили до початку повномасштабного вторгнення, а зараз глядачі можуть лише уявити, як проблеми, зображені творцями, масштабуються по всій Україні. За словами творців картини, це були найважчі зйомки з емоційної точки зору.

"Щодня ти спостерігаєш за тим, перед якими труднощами постають діти з родин зі складними ситуаціями, де батьки зловживають алкоголем чи наркотиками, – говорить Азад Сафаров, лінійний продюсер та другий режисер фільму. – А Сімон – режисер чи не з найбільш чутливим до всього серцем. Він переймався кожною деталлю під час зйомки та, як губка, всотував історії й біль дітей. Кілька разів під час зйомок я бачив як він плакав, коли тримав у руках камеру".

Міжнародний фестиваль документального та художнього кіно Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival цьогоріч триватиме. Покази наживо відбудуться у кінотеатрі "Жовтень", онлайн-програма – на сервісі MEGOGO, а пітчинги – на платформі Pitch the Doc.

Чому його варто переглянути:

Фільм покаже більше, ніж ми бачимо в теленовинах;

Фільм відкриє завісу того, як війна опосередковано впливає на людей і дітей;

Він дає нам розуміння, наскільки величезними є виклики, з якими стикаються діти, які ростуть без батьків в притулках поруч з війною.

Стрічка "Будинок зі скалок" є копродукцією чотирьох країн: Данії, Фінляндії, Швеції та України. Відомо, що це вже другий фільм режисера Сімона Леренґа Вільмонта, який було знято в Україні.

Міжнародне визнання

Прем’єра стрічки відбулася на фестивалі "Санденс" наприкінці січня цього року. Там фільм отримав World Cinema Documentary Directing Award – приз за кращу режисуру в міжнародній конкурсній програмі документальних фільмів. Стрічка зібрала неймовірну кількість позитивних відгуків у закордонній пресі. IndieWire, Variety, Film Fest Report та багато інших написали про фільм.