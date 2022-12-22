Про українських дітей на Донбасі: фільм "Будинок зі скалок" потрапив в шорт-лист Оскара-2023

Американська академія оголосила шорт-лист Оскара-2023 вчора, 21 грудня. До нього увійшов дансько-українсько-шведський фільм "Будинок зі скалок", в якому представлено історії дітей з особливого дитячого будинку на сході України.

У березні фільм виграв у категорії найкращий документальний фільм на грецькому кінофестивалі Thessaloniki International Film Festival та отримав нагороду FIPRESCI Award. Це дало змогу стрічці одразу потрапити в шорт-лист Оскара-2023!

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"Будинок зі скалок" потрапив у шорт-лист Оскара-2023

"Будинок зі скалок" – дансько-українсько-шведський документальний фільм 2022 року данського кінорежисера Сімона Леренга Вільмонта. Зйомки документальної стрічки тривали понад два роки на Донбасі.

Другий режисер фільму Азад Сафаров вже прокоментував цю новину у фейсбуці. "Наш фільм "Будинок зі скалок" / A House Made of Splinters серед 15 кандидатів на найкращий документальний фільм світу!", – написав він.

Дуже радий за малих героїв фільму, які заслужили на це. За Колю, Єву, Сашу, і Аліну та всіх інших! Дуже щасливий за дорослих героїв – Маргариту Миколаївну й Ольгу Вікторівну – найкращих виховательок!,

– продовжив він.

Фільм розповідає про те, як поблизу лінії фронту на сході України невелика група вольових соціальних працівників та працівниць невтомно працює в одному особливому дитбудинку, створюючи такий необхідний безпечний простір для життя дітей, поки державні органи та суди вирішують подальшу долю дитини та її сім'ї.

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Міжнародне визнання фільму:

отримав головну нагороду одного з найбільших у світі фестивалів документального кіно про права людини Jeden svět / One World у Празі, Чехія;

здобув нагороду Dragon Award Best Nordic Documentary в документальному конкурсі 45-го кінофестивалю Göteborg Film Festival у Швеції:

став найкращою режисерською роботою в міжнародній конкурсній програмі документальних фільмів World Cinema Documentary Competition головного фестивалю незалежного кіно Sundance Film Festival (США).

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