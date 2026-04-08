Сильний український серіал із високим рейтингом, який нікого не залишає байдужим

Особливе місце в серці українських глядачів посідає жанр історичного кіно та серіалів. Адже це історії, які зберігають правду про те, що довелося пережити нашим предкам.

Якщо ви саме зараз у пошуку такого серіалу, чудовим вибором може стати стрічка "І будуть люди". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет, акторський склад і головні переваги цього проєкту.

Що цікаво знати про серіал "І будуть люди"?

Український серіал "І будуть люди" вийшов у світ у вересні 2020 року. Кінопроєкт без прикрас показує життя українців на зламі епох.

Події розгортаються приблизно у 1910-1930-х роках. Глядач має змогу зануритися в період Першої світової війни, революції, приходу радянської влади та селянських повстань – і все це крізь призму доль звичайних людей.

Кожен герой проживає власну історію: у когось народжується кохання, у когось – зрада, хтось бореться за своє майбутнє, а хтось просто намагається вижити. Кожна серія зосереджена на окремих персонажах, але разом їхні історії складаються в цілісну картину життя українців того часу.

Чому варто дивитись серіал?

Серіал налічує 12 епізодів, які можна переглянути приблизно за дев'ять годин.

Головні ролі виконали українські актори: Віктор Жданов, Остап Дзядек, Катерина Григоренко, Костянтин Темляк, Олена Борозенець та інші.

Проєкт побудований у формі саги, тож глядач бачить ключові, часто турбулентні етапи ХХ століття через долі героїв і події, які їм довелося пережити.

Попри те, що окремі глядачі критикують серіал за надмірну мелодраматичність у деяких сценах і місцями нерівну акторську гру, загалом він отримав схвальні відгуки. На IMDb серіал має рейтинг 8,6 із 10, що свідчить про його популярність і визнання.

Серіал доступний для перегляду на стримінговій платформі Netflix.

Які серіали схожі за атмосферою на "І будуть люди"?

Якщо ви шукаєте серіали, схожі за атмосферою на епічну сагу "І будуть люди", зверніть увагу на такі українські проєкти:

"Століття Якова",

"Сага",

"Козаки. Абсолютно брехлива історія",

"Кава з кардамоном. Сила землі",

"Кріпосна" та інші.

Серед цих стрічок ви точно знайдете щось, що ідеально доповнить ваш вечір.