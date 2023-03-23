Не тільки "Спіймати Кайдаша": серіал "І будуть люди" про український народ вийшов на Netflix

Сімейна сага "І будуть люди" прикувала увагу не одного глядача, адже показала, як жили українці на зламі історичних епох. 23 березня відбулася його прем’єра на Netflix.

Проєкт, який зняли за однойменним романом Анатолія Дімарова, набрав у ютубі понад 3 мільйони переглядів. Після успішного показу в українському етері, серіал "І будуть люди" презентують на різних англомовних платформах, передає 24 Канал.

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"І будуть люди" відсьогодні на Netflix – сюжет серіалу

Історична сага охопила період з 1901 до 1932 років. У стрічці є факти Першої світової війни, революції, захоплення влади більшовиками, переслідування та знищення націоналістів, а також репресії. Саме в цей час українське суспільство переживало одні з наймоторошніших подій в історії нашої держави. У серіалі автори показали все крізь призму життя головних героїв. Прем'єра перших епізодів відбулась 14 вересня 2020 року на телеканалі СТБ.

"І будуть люди" 1 серія: дивіться відео

Головні герої серіалу, які живуть у звичайному селі Тарасівка, на собі відчувають турбулентні етапи XX століття. І хоч в них різні погляди на політику, всіх об'єднує бажання жити, любити й мати своє призначення на сторінках історії України.

"І будуть люди" – це сімейна сага, в якій кожен зможе знайти близьку собі історію та впізнати в героях своїх рідних. Це історія нашої країни, наших дідів та прадідів. Вона складна, багатогранна та не завжди позитивна, оскільки нашим предкам довелося зіткнутися з травматичними подіями, що перевернули весь уклад їхнього життя, обрати свій шлях та жити далі", – поділилась продюсерка Олеся Лук’яненко

Головні ролі та актори:

Остап Дзядек – Оксен Івасюта, син Свирида;

Віктор Жданов – селянин Свирид Івасюта;

Катерина Григоренко – Олеся, яка народилась у родині Івасютів;

Акмал Гурєзов – Василь Ганжа, сільський голова при комунізмі;

Олена Борозенець – Тетяна Світлична;

Олександр Піскунов – комісар Федір Світличний;

Костянтин Темляк – син сільського лікаря Олег;

Олександр Мавриць – селянин Михайло Гайдук, повстанець;

Макар Тихомиров – син Михайла;

Віталій Ажнов – Володька Твердохліб;

Аліна Костюкова – прихильниця радянської влади Ольга Ковальчук;

Ігор Колтовський – комуніст Григорій Гінзбург.

Нагадаємо, український історичний серіал "І будуть люди" з англійськими субтитрами вийшов також у Великій Британії та США. Тепер драму можна переглянути й в онлайн-кінотеатрі Amazon Prime.