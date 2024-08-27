Відомий турецький актор Бурак Озчівіт, зірка таких популярних серіалів, як "Величне століття" та "Корольок – пташка співоча", знову привернув увагу публіки своїм черговим візитом до Росії. Цього разу актор, попри війну та міжнародну критику, вирішив взяти участь у зйомках новорічного російського фільму "Йолки-11".

Це викликало обурення серед багатьох українців і шанувальників його таланту з різних країн. Бурак Озчівіт, який довгий час був улюбленцем української аудиторії, тепер став об'єктом критики та називається зрадником через своє рішення працювати в країні-агресорі.

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Бурак Озчівіт став зрадником України: що відомо

Попри те, що в грудні 2014 року, після анексії Криму, Бурак Озчівіт приїздив в Україну, де дав інтерв'ю Катерині Осадчій, у якому наголошував на важливості миру, його нинішні дії суперечать тим заявам. Його поява на зйомках російського фільму та візити до Росії стали темою численних обговорень і критики.

За повідомленнями російських пропагандистських медіа, Бурак Озчівіт, якого вважають одним із найвідоміших і найпривабливіших турецьких акторів, планує залишатися в Татарстані кілька днів. У цей час він насолоджується прогулянками по місту та активно ділиться моментами свого перебування в соціальних мережах.

На одному зі знімків Бурак позує з книгою "Корольок – пташка співоча" турецького письменника Решада Нурі Ґюнтекіна, яку він тримає в руках з особливою гордістю. Цей роман, відомий багатьом завдяки екранізації, приніс Озчівіту велику популярність, адже саме він виконав головну роль у серіалі, заснованому на цьому творі.

Однак, його нинішні дії та участь у зйомках російського фільму викликають серйозне занепокоєння, адже суперечать його заявам про важливість миру, які він робив раніше.

Озчівіт став ще одним розчаруванням для багатьох українських шанувальників, які сподівалися, що актор займе позицію проти російської агресії та підтримає Україну у цей важкий час. Його вибір зніматися в російському кіно розцінюється як прояв байдужості до трагедії, що відбувається на українській землі через російських окупантів.