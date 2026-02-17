Не лише з Марго Роббі: скільки є екранізацій роману "Буремний перевал"

12 лютого в український прокат вийшов фільм "Буремний перевал" з Марго Роббі та Джейкобом Елорді у головних ролях. Це нова екранізація однойменного роману англійської письменниці Емілі Бронте, режисеркою якої стала Емеральд Феннелл.

Книга Емілі Бронте вийшла у далекому 1847 році й з того часу отримала багато екранізацій. Як пише Vogue, загалом було знято понад 35 фільмів та телевізійних проєктів, починаючи з німої стрічки, яка вийшла у 1920 році.

Найкращі екранізації "Буремного перевалу" за версією Vogue

1939 рік

Режисером фільму став Вільям Вайлер – лауреат трьох премій "Оскар", а продюсером – Семюел Ґолдвін. Головні ролі на екрані втілили британські актори Лоуренс Олів'є та Мерль Оберон.

1998 рік

Стрічку зрежисирував Девід Скіннер, а спродюсував Джо Райт. Головні ролі зіграли Роберт Кавана, Орла Брейді та Сара Смарт. Сценарій до фільму написав Ніл Маккей.

2012 рік

Роль Гіткліфа у цій драмі виконав Джеймс Говсон, а Кетрін зіграла Кая Скоделаріо. Це екранізація першої половини роману Емілі Бронте режисера Андреа Арнольда. Зйомки проходили у Північному Йоркширі.

1992 рік

У 1992 році роман "Буремний перевал" екранізував Пітер Космінський. Це був кінодебют Рейфа Файнса, який зіграв Гіткліфа, а його партнеркою у фільмі стала Жульєт Бінош.

2009 рік

Це британський серіал, який складається з 2 серій. Закоханих на екрані втілили Том Гарді та Шарлотта Райлі, а режисеркою виступила Кокі Ґедройц. Серіал транслювали на телеканалі ITV.

