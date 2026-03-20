Фільми з Чаком Норрісом, який помер у 86 років
- Чак Норріс помер у віці 86 років, про що повідомили з його офіційної сторінки в інстаграмі.
- Причина смерті актора наразі невідома, але рідні згадують його як майстра бойових мистецтв і символ сили.
Сьогодні, 29 березня, світ кіно сколихнула жахлива новина – Чак Норріс – відомий голлівудський актор, помер. Лише вчора повідомляли, що зірку госпіталізували на Гаваях, однак зранку його серце перестало битись.
За своє життя Норріс знявся у багатьох культових фільмах, які залишаться як спадок про нього. Ба більше, 10 днів тому актор відсвяткував своє 86-річчя. 24 Канал нагадає про деякі відомі стрічки з легендою, щоб вшанувати його пам'ять.
Фільми з Чаком Норрісом
"Самотній вовк МакКвейд", 1983
Рейтинг IMDb: 6,3
Техаський рейнджер МакКвейд – справжній одинак, який звик діяти й жити за власними правилами. Та одного разу йому доводиться зіткнутись з небезпечним злочинцем, який на додачу ще є майстром бойових мистецтв. Протистояння перетворюється на особисту війну, коли ворог зачіпає родину рейнджера.
"Загін "Дельта"", 1986
Рейтинг IMDb: 5,7
Елітний військовий підрозділ вирушає на місію порятунку після того, як терористи захопили літак. Головний герой, якого втілив Чак Норріс, очолює операцію, щоб звільнити заручників і знищити ворогів.
"Зниклі безвісти", 1984
Рейтинг IMDb: 5,5
Полковник Бреддок повертається до В'єтнаму, щоб знайти американських солдатів, яких вважали зниклими. Він веде небезпечну місію в тилу ворога, щоб врятувати полонених і встановити справедливість.
"Око за око", 1981
Рейтинг IMDb: 5,6
Поліцейський із Чикаго розпочинає власне розслідування після жорстокого вбивства напарника. Він ігнорує правила й іде шляхом помсти, щоб знайти винних і покарати їх за скоєне.
"Кодекс мовчання", 1985
Рейтинг IMDb: 6,1
Чесний поліцейський Едді К'юсак опиняється між двома вогнями – корумпованими колегами та мафією. Чоловік відмовляється мовчати й вступає у боротьбу за справедливість, ризикуючи власним життям.
Що відомо про смерть Чака Норріса?
- Рідні актора зазначили, що для світу він "був майстром бойових мистецтв, актором і символом сили", а для них "відданим чоловіком, люблячим батьком і дідусем, неймовірним братом і серцем родини".