Мережу налякав трейлер хорору-серіалу "Чапелвейт" за мотивами історії Стівена Кінга
12 липня 2021 , 11:57Читать новость на русском
Джерело:твітер EPIX
У мережі з'явився дебютний трейлер хоррор-серіалу "Чапелвейт" (Chapelwaite) за мотивами історії Стівена Кінга "Єрусалимський лот" (Jerusalem's Lot), опублікованої в збірці оповідань "Нічна зміна". Прем’єра першого сезону запланована на 22 серпня 2021 року.
Що нам покажуть в серіалі
В серіалі зображатиму події 1850-х років. Капітан Чарльз Бун після смерті дружини їде з трьома дітьми в маєток до містечка Прічер Корнерс, штат Мен.
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Та все не так просто, головному герою доведеться зіткнутися з жахливими таємницями родини й почати боротьбу з темрявою, яка вже декілька поколінь робить життя Бунів нестерпним.
Хто зіграв головні ролі у серіалі
- Едрієн Броуді (Оскар за головну роль у фільмі "Піаніст") зіграв Чарльза Буна;
- Емілі Гемпшир, яка відома за головною роллю у комедії "Хлопчик у дівчинці" перевтілиться у Ребеку Морган.