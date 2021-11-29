Чедвіку Боузману могло б бути 45: найвідоміші фільми з актором кіновсесвіту Marvel

Чедвіку Боузману сьогодні могло бвиповнитися 45 років. До Дня народження актора редакція Кіно 24 підготувала матеріал, у якому згадає про найвідоміші фільми з талановитим актором. Деякі з них – вже вийшли посмертно.

Два роки тому Чедвік Боузман помер від раку. Актор був відомий за багатьма касовими фільмами, однак найбільшої популярності йому принесла стрічка Marvel "Чорна пантера". Про неї та інші фільми ми розкажемо вам далі.

Це цікаво "Я є Ґрут", "Чіп і Дейл", "Міс Марвел": Disney+ анонсувала проєкти, які вийдуть до 2023 року

Кінокар'єра Чедвіка Боузмана

Його кар'єра почалася у 2000-х. Спочатку він грав лише в серіалах. 2008 року Чедвік Боузман перебрався в Лос-Анджелес. Його перші серйозні ролі були в популярному серіалі "Лінкольн Гейтс" і повнометражному фільмі "Експрес: Історія легенди спорту Ерні Девіса". Далі був трилер "Кульове поранення".

Першу головну роль Чедвік Боузман отримав 2013 року у фільмі "42". Актор зіграв відомого бейсболіста Джекі Робінсона. 2014 року актор з'явився у головних ролях в спортивній драмі "День драфту" і фільмі-біографії "Шлях вгору" про відомого чорношкірого соул-виконавця Джеймса Брауна.

2016 року Боузмана затвердили на роль першого чорношкірого супергероя Чорна пантера з блокбастера Marvel "Перший месник: Протистояння". Вже за два роки він зіграв головну роль у фільмі "Чорна пантера". Саме ця роль принесла йому світове визнання та численні премії: дві премії MTV Movie & TV Awards, нагороди Гільдії кіноакторів та премії NAACP Image Awards.

Найвідоміші фільми Чедвіка Боузмана

Чорна пантера, 2018

– Т'Чалла / Чорна Пантера

"Чорна пантера": дивіться трейлер онлайн

42, 2013 рік

– Джеккі Робінсон

42: дивіться трейлер онлайн

Маршал, 2017

– Продюсер

"Маршал": дивіться трейлер онлайн

Читайте також "Посивів за один день": Бенедикт Камбербетч вразив своїм образом у "Котячих світах Луїса Вейна"

21 міст, 2019 рік

– Андре Девіс, Продюсер

"21 міст": дивіться трейлер онлайн

Джеймс Браун: Шлях вгору, 2014 рік

– Джеймс Браун

"Джеймс Браун: Шлях вгору": дивіться трейлер онлайн

Перший месник: Протистояння, 2016 рік

– Т'Чалла / Чорна Пантера

"Перший месник: Протистояння" дивіться трейлер онлайн

Месники: Війна нескінченності, 2018 рік

– Т'Чалла / Чорна Пантера

"Месники: Війна нескінченності": дивіться трейлер онлайн