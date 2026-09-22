"Ви серйозно?" Ченнінг Татум відреагував на дивні чутки про Зої Кравіц

46-річному актору приписували акаунт @bidness_nonya, який залишав коментарі під публікаціями про його колишню наречену Зої Кравіц та її нового нареченого Гаррі Стайлса.

Як повідомляє People, в Instagram Stories Татум заявив, що має лише один акаунт – @channingtatum. Актор не приховував, що вся історія його радше розсмішила. Він також поставив цілком логічне запитання: навіщо йому було б підписуватися зі свого справжнього профілю на "таємний" акаунт, якщо мета – щоб ніхто не здогадався, хто за ним стоїть.

Нагадаємо, фанати припустили, що Ченнінг Татум створив таємний Instagram-акаунт @bidness_nonya, з якого стежив за своєю колишньою нареченою Зої Кравіц та її новим коханим Гаррі Стайлсом і залишав коментарі під дописами про них. Зокрема, акаунт реагував на публікації про пару та їхні спільні фото, через що в мережі вирішили, що за ним може стояти Татум. Сам актор це категорично заперечив.

Звідки взагалі взялася ця драма

Ченнінг Татум і Зої Кравіц почали зустрічатися у 2021 році, а у 2023-му заручилися. Однак у жовтні 2024 року пара розірвала заручини й розійшлася після приблизно трьох років стосунків.

Пізніше Кравіц почала стосунки з Гаррі Стайлсом. У квітні 2026 року People повідомив, що пара заручилася, а про новий статус знало лише невелике коло близьких.

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