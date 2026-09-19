Як розповідає 24 Канал, просто колись майбутній Аквамен ходив без бороди, з короткими кучерями й майже хлопчачим обличчям. І виглядав настільки інакше, що архівні кадри з його першого серіалу сьогодні цілком могли б пройти тест "вгадайте знаменитість".

Яким Джейсон Момоа був у 20 років



Джейсон Момоа / Фото з відкритих джерел



Момоа народився 1 серпня 1979 року в Гонолулу, але виріс у штаті Айова. Після школи він повернувся на Гаваї, де почав працювати моделлю. У 1999 році його навіть назвали моделлю року на Гаваях, а незабаром життя вирішило, що подіуму йому буде замало.

Того ж року Момоа отримав свою першу велику роль – Джейсона Іоане у "Рятувальниках Малібу: Гаваї". До слова, на роль претендували понад тисячу людей.



Джейсон Момоа / Фото з відкритих джерел



На кадрах того періоду Момоа близько 20 років: коротке темне кучеряве волосся, гладко виголене обличчя, жодної знаменитої бороди та майже немає того образу "дикого воїна", з яким він асоціюється сьогодні.

А потім з'явився той самий Момоа

Наступна велика зміна стала помітною у "Зоряній брамі: Атлантида". У 2005 році актор з'явився там у ролі Ронона Декса – вже з довгим волоссям, дредами та значно брутальнішим образом.

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Згодом до образу додалася й характерна шрамована брова. За даними після інциденту в барі акторові наклали ну дуже багато швів, а шрам над лівим оком зрештою став однією з впізнаваних рис його зовнішності.

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