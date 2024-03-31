Зірка серіалу "Моторошні пригоди Сабріни" загинув в автокатастрофі

Американський актор Ченс Пердомо помер у віці 27 років у ДТП. Він був відомий за ролями в серіалі "Моторошні пригоди Сабріни" та у фільмі "Вбитий своїм обов'язком".

До того ж цей фільм приніс актору номінацію на премії BAFTA за найкращу чоловічу роль. Однак, перемогу у ній здобув Роберт Дауні-молодший за кінострічку "Опенгеймер".

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Що відомо про загибель Ченса Пердомо

За словами менеджера кінозірки, Пердомо розбився на мотоциклі. Водночас у ДТП, окрім актора, ніхто більше не постраждав. Менеджер попросив шанувальників поважати вибір родини актора не розголошувати усі подробиці смерті Ченса.

З важким серцем ми ділимося новиною про передчасну смерть Ченса Пердомо внаслідок аварії на мотоциклі. Влада повідомила, що ніхто зі сторонніх людей не постраждав. Його пристрасть до мистецтва та ненаситний апетит до життя відчували всі, хто його знав, і його тепло збережеться у тих, кого він любив найбільше,

– заявив менеджер актора.

Точне місце аварії досі залишається загадкою. Водночас ЗМІ висували припущення, що ДТП сталося у Лос-Анджелесі.



Ченс Пердомо загинув у ДТП / Фото з інстаграму актора

Водночас команда серіалу "Ген V", де знімався Пердомо, вже встигла прокоментувати неочікувану втрату. Продюсери відгукуються про актора як про "усміхненого, енергійного та талановитого виконавця". До того ж команда висловила щирі співчуття родині Пердомо.

Ми не можемо повністю усвідомити це. Навіть писати про нього в минулому часі не має сенсу. Ми співчуваємо родині Ченса і сумуємо через втрату нашого друга і колеги. Обійміть своїх близьких сьогодні ввечері,

– повідомили продюсери серіалу.

Що відомо про Ченса Пердомо