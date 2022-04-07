Через шквал критики в мережі: Сергій Писаренко видалив пост зі зруйнованим будинком
Джерело:Обозреватель
Актор "Дизель шоу" Сергій Писаренко видалив пост з фейсбуку зі світлиною власного зруйнованого будинку під Києвом. Шоумен таким чином відреагував на коментарі українців про те, що він замовчав злочини російських окупантів.
Як відомо, гуморист Сергій Писаренко народився в Росії. Зараз проживає в Україні та вже тривалий час тут працює.
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Сергій Писаренко видалив пост зі зруйнованим будинком
У дописі, який Писаренко видалив, розповідав, що ніхто з його рідних не постраждав, адже він ще раніше вивіз дочку та дружину до Естонії.
Через декілька днів після початку війни вивіз свою родину з-під Києва до Таллінна. І весь час думав: "А може даремно? Наше селище осторонь. Може пронесе. Не пронесло". Один бій змінив наше селище і наш будинок,
– написав він.
Тобто шоумен не вказав винних у трагедії, що сильно розлютило українців. На нього обвалився шквал критики, яку він не витримав. Українці звинуватили гумориста у мовчазній підтримці агресора і забажали, щоб він виїхав з України.
Однак, актор не позбувся хейту, видаливши пост з коментарями, адже підписники почали писати все те саме під іншими дописами актора.
Реакція мережі
- "Сподіваюсь, вашого примітивного гумору більше не буде в Україні. Чий Крим, голубчику. І звісно, ви можете мій коментар видалити";
- "Навіть розбитий дім нічого не навчив. Кацапня кінчена";
- "Не повертайся в Україну".
Попри те, вчора Сергій Писаренко поділився емоціями від побаченого в Бучі.
Буча... від побаченого в горлі... Не можу повірити, що це може зробити людина. Вони не мають права прощати, не мають права жити. Мені соромно і страшно подумати, що один з цих нелюдів народився зі мною в одній країні й ходив одними вулицями,
– сказав Сергій.
Тут теж актор не вказав нікого конкретно, про що українці зазначили в коментарях:
- "Ти можеш прямо написати? Ти ж ніколи язика туди не засовував. Я не вірю, що корпоративи дорожчі";
- "Хто – вони? Що значить – хтось?! Напишіть прямо, що це зробили ваші земляки, росіяни";
- "А чого ти не пишеш, що це зробили твої земляки?".
Однак, були й схвальні відгуки:
- "Сергію, величезне тобі дякую за правду. Дякую тобі, що ти не мовчиш";
- "Як добре, що ви це бачите, пишете, бо доказати росіянам, що відбувається в Україні майже неможливо";
- "Нарешті... Дякую за позицію".