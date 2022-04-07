Через шквал критики в мережі: Сергій Писаренко видалив пост зі зруйнованим будинком

Актор "Дизель шоу" Сергій Писаренко видалив пост з фейсбуку зі світлиною власного зруйнованого будинку під Києвом. Шоумен таким чином відреагував на коментарі українців про те, що він замовчав злочини російських окупантів.

Як відомо, гуморист Сергій Писаренко народився в Росії. Зараз проживає в Україні та вже тривалий час тут працює.

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Сергій Писаренко видалив пост зі зруйнованим будинком

У дописі, який Писаренко видалив, розповідав, що ніхто з його рідних не постраждав, адже він ще раніше вивіз дочку та дружину до Естонії.

Через декілька днів після початку війни вивіз свою родину з-під Києва до Таллінна. І весь час думав: "А може даремно? Наше селище осторонь. Може пронесе. Не пронесло". Один бій змінив наше селище і наш будинок,

– написав він.

Тобто шоумен не вказав винних у трагедії, що сильно розлютило українців. На нього обвалився шквал критики, яку він не витримав. Українці звинуватили гумориста у мовчазній підтримці агресора і забажали, щоб він виїхав з України.

Однак, актор не позбувся хейту, видаливши пост з коментарями, адже підписники почали писати все те саме під іншими дописами актора.

Реакція мережі

"Сподіваюсь, вашого примітивного гумору більше не буде в Україні. Чий Крим, голубчику. І звісно, ви можете мій коментар видалити";

"Навіть розбитий дім нічого не навчив. Кацапня кінчена";

"Не повертайся в Україну".

Попри те, вчора Сергій Писаренко поділився емоціями від побаченого в Бучі.

Буча... від побаченого в горлі... Не можу повірити, що це може зробити людина. Вони не мають права прощати, не мають права жити. Мені соромно і страшно подумати, що один з цих нелюдів народився зі мною в одній країні й ходив одними вулицями,

– сказав Сергій.

Тут теж актор не вказав нікого конкретно, про що українці зазначили в коментарях:

"Ти можеш прямо написати? Ти ж ніколи язика туди не засовував. Я не вірю, що корпоративи дорожчі";

"Хто – вони? Що значить – хтось?! Напишіть прямо, що це зробили ваші земляки, росіяни";

"А чого ти не пишеш, що це зробили твої земляки?".

Однак, були й схвальні відгуки: