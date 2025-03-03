Аріана Гранде, Тімоті Шаламе, Демі Мур та інші: 10 найкращих образів червоної доріжки Оскар-2025
- На 97-й церемонії вручення премії Оскар зірки зібралися на червоній доріжці, демонструючи свої образи.
- Серед номінантів є фільм "Порцелянова війна", що претендує на перемогу в категорії "Найкращий документальний фільм".
У ніч з 2 на 3 березня відбувається 97-ма церемонія вручення премії Оскар. Серед номінантів є американсько-українсько-австралійська стрічка "Порцелянова війна". Вона побореться за перемогу у категорії "Найкращий документальний фільм".
Традиційно перед найпрестижнішою кінопремією зірки зібралися на червоній доріжці та позували перед камерами. Про найкращі образи на цьогорічному хіднику розповість 24 Канал.
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