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Кіно Кіноновини Аріана Гранде, Тімоті Шаламе, Демі Мур та інші: 10 найкращих образів червоної доріжки Оскар-2025
3 березня, 04:16
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Аріана Гранде, Тімоті Шаламе, Демі Мур та інші: 10 найкращих образів червоної доріжки Оскар-2025

Марія Примич
Основні тези
  • На 97-й церемонії вручення премії Оскар зірки зібралися на червоній доріжці, демонструючи свої образи.
  • Серед номінантів є фільм "Порцелянова війна", що претендує на перемогу в категорії "Найкращий документальний фільм".

У ніч з 2 на 3 березня відбувається 97-ма церемонія вручення премії Оскар. Серед номінантів є американсько-українсько-австралійська стрічка "Порцелянова війна". Вона побореться за перемогу у категорії "Найкращий документальний фільм".

Традиційно перед найпрестижнішою кінопремією зірки зібралися на червоній доріжці та позували перед камерами. Про найкращі образи на цьогорічному хіднику розповість 24 Канал

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Аріана Гранде

Аріана Гранде / Фото Getty images

Едріан Броуді

Едріан Броуді / Фото Getty images

Пітер Страуган

Пітер Страуган / Фото Getty images

Тімоті Шаламе

Тімоті Шаламе / Фото Getty images

Селена Гомес

Селена Гомес / Фото Getty images

Демі Мур

Демі Мур / Фото Getty images

Емма Стоун

Емма Стоус / Фото Getty images

Майлі Сайрус

Майлі Сайрус / Фото Getty images

Біллі Портер

Біллі Портер / Фото Getty images

Марго Роббі

Марго Роббі / Фото Getty images