Галь Гадот отримала сценарій "Червоного повідомлення 2": про що розповідатиме новий фільм

Ізраїльська актриса Галь Гадот анонсувала другу частину бойовика "Червоне повідомлення". Наразі відомі деякі деталі сюжету і не повідомляється дата виходу фільму.

Минулого тижня під час фан-події TUDUM Netflix, Галь Гадот ("Диво-жінка"), Джеймі Дорнан (трилогія "П’ятдесят відтінків") і Алія Бхатт (RRR) розповідали про їхній майбутній бойовик "Кам’яне серце". Однак, після розмови Гадот приділила трохи часу, щоб обговорити "Червоне повідомлення 2", який отримав зелене світло ще в січні 2022 року.

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"Червоне повідомлення 2": все, що відомо на цей момент

Із січня 2022 року ми не чули нічого нового про продовження, окрім написання сценаріїв. Галь Гадот натякнула, що зйомки почнуться зовсім скоро.

Ми всі про це говоримо. Я не знаю, чи можу я щось сказати! Я вже прочитала другий сценарій і це… ой! Ми всі дуже раді цьому!

– сказала вона.

Як відомо, у "Червоному повідомленні 2" Галь Ґадот і Раян Рейнольдс постануть у ролі талановитих шахраїв і грабіжників, які шукають у світі цінні витвори мистецтва, які можна вкрасти й продати за великі гроші. Двейн Джонсон також збирається повернутися в ролі агента ФБР, який докладе всіх зусиль, щоб тримати обох грабіжників під контролем.

Минулого року продюсери "Червоного повідомлення" Бо Флінн і Хірам Гарсія повідомили Collider, що вони планують зняти три фільми один за одним. На їхню думку, це зекономить багато часу для всіх учасників, але також може затримати випуск обох фільмів.

Перша частина "Червоного повідомлення" стала справжнім хітом на платформі Netflix: одразу після прем'єри, фільм швидко став найпопулярнішим і потрапив до 10 найпопулярніших стрічок Netflix у 94 країнах. Саме це спонукало стрімінгового гіганта анонсувати одразу два продовження.

"Червоне повідомлення": дивіться трейлер фільму