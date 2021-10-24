На честь Галини Гатчінс, що загибла на зйомках фільму з Болдвіном, заснували навчальну стипендію

В Американському інституті кіномистецтва (AFI) заснували особливу меморіальну стипендію для жінок-операторів на честь українки Галини Гатчінс, яка загинула на зйомках фільму "Іржа" (Rust) з Алеком Болдвіном. Про це написали на сайті університету.

Операторка Галина Гатчінс була випускницею Американського інституту кіномистецтв, який закінчила у 2015 році. Зараз у фонд стипендії кожен може здійснити пожертвування.

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На головній сторінці інституту заявлена фотографія Галини Гатчінс та інформація про меморіальну стипендію. Інститут також висловлює свої співчуття щодо втрати своєї колишньої студентки.