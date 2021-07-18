"Кіновернісаж просто неба" нестримно вривається у четвертий тиждень показів: розклад

Почався четвертий тиждень "Кіновернісажу просто неба", в якому ми побачимо гостросюжетний американсько-український блокбастер "Захар Беркут", епохальну історичну картину Олеся Саніна "Мамай" 2003 року, цікаву документальну стрічку, і, безперечно, дитяче кіно.

Пресслужба кінофестивалю UP UA STUDIO презентує розклад нового тижня на "Кіновернісажі просто неба"! Розпочнуть новий тиждень із показу драми Дар’ї Онищенко "Забуті".

До теми Третій тиждень "Кіновернісажу просто неба": кінохіти, стрічки про Київ і зірки українського кіно

Про що драма "Забуті"

Ця українсько-швейцарська копродукційна стрічка про вчительку української мови та підлітка, що живуть в окупованому Луганську, отримала спеціальний приз журі в межах конкурсної програми "1-2" на Варшавському міжнародному кінофестивалі.

А зовсім недавно Марина Кошкіна отримала за головну роль у фільмі премію Золота Дзиґа від Української кіноакадемії як найкраща актриса року.

Фільм представлять:

Марина Кошкна,

виконавці головних чоловічіх ролей Даниіл Каменський та Василь Кухарський.

"Забуті" 2020: дивіться трейлер

Розклад на вікенд 16 – 17 липня

У суботу відвідувачі зустріли гостросюжетний американсько-український історичний блокбастер "Захар Беркут". У стрічці за мотивами однойменного твору Івана Франка зіграли відомі голлівудські зірки Роберт Патрік і Томмі Фленаган.

Картину представлять режисер фільму Ахтем Сеітаблаєв і продюсер Єгор Олесов.

"Захар Беркут" 2019: дивіться трейлер до фільму

У неділю показали шалений глядацький хіт "Наші котики, або Як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану". Картину представить режисер Володимир Тихий.

"Наші котики" 2019: дивіться трейлер

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Завершать тиждень показом епохальної історичної картини Олеся Саніна "Мамай" 2003 року, що заснована на історичних легендах українців та кримських татар та є своєрідною нашою версією "Ромео та Джульєтти". Картину представить сам режисер.

"Мамай" 2003: дивіться тизер

Також у програмі цікаве документальне кіно "Шелест Кроків" про художника-монументаліста Володимира Мельниченка. Визначну роботу митця та його дружини Ади Рибачук "Стіна пам’яті" на Байковому кладовищі знищила радянська влада. А наступного дня покажуть фільм про повернення кримських татар додому в 90-ті.

"Шелест Кроків" 2020: дивіться трейлер

Не забули й про кіно для дітей. Приходьте всією родиною у середу 21 липня на чудову стрічку Анатолія Матешка "Фокстер & Макс".

"Фокстер & Макс" 2018: дивіться трейлер

Початок огодині. Вхід на всі покази безплатний.



Продюсерка проєкту та засновниця Up Ua Studio Поліна Герман / Фото UP UA STUDIO

Розклад четвертого тижня "Кіновернісажу просто неба"

18 липня — "Наші котики", реж. Влодимир Тихий, 2020;

19 липня — "Шелест Кроків", реж. Ксенія Кравцова, 2019 (документальне);

20 липня — "Самоповернення в Крим", реж. Наталя Гуменюк, Анна Цигима, 2021 (документальне, історичне);

21 липня — "Фокстер & Макс", реж. Анатолій Матешко, 2019 (дитяче);

22 липня — "Мамай", реж. Олесь Санін, 2003.



"Кіновернісаж просто неба" / Фото UP UA STUDIO

За задумом організаторів, кожен день тижня присвячується певній тематиці:

понеділок оголошено днем документальних стрічок;

оголошено днем документальних стрічок; вівторок — історичних і ретроспективних фільмів;

— історичних і ретроспективних фільмів; середа уже традиційно є днем дитячого кіно;

уже традиційно є днем дитячого кіно; четвер буде присвячено артхаусним або короткометражним фільмам;

буде присвячено артхаусним або короткометражним фільмам; у дні вікенду на глядачів чекає масове та пригодницьке кіно.

Літній кінотеатр українського кіно в парку ім. Шевченка працюватиме з 25 червня до 25 серпня.