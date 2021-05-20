Чілдрен Кінофест 2021: оголошено фіналістів конкурсу дитячих фільмів

У межах 8-го Чілдрен Кінофесту відбудеться п'ятий ювілейний Конкурс короткометражних фільмів, створених дітьми. 16 картин-фіналістів продемонструють у кінотеатрах різних міст, а також онлайн на сайті фестивалю. А 6 червня, на церемонії закриття, журі обере переможців, які отримають грошові призи. Також буде вручений Приз глядацьких симпатій.
П’ятий конкурс короткометражних фільмів, створених дітьми, оголошений восени 2020 року, зібрав понад 180 заявок з усієї України. Цього року Конкурс було розширено, тож вперше Селективний комітет обрав 16 фіналістів, серед яких журі та глядачі оберуть 5 переможців. Лідерами за кількістю заявок стали Київська, Івано-Франківська та Дніпропетровська області. Про це повідомила пресслужба конкурсу Arthouse Traffic.
До теми Чілдрен Кінофест-2021 оголосив програму: фільмом-відкриттям став "Віктор_Робот"
Теми, яким присвятили свої фільми юні режисери та режисерки:
- булінг;
- екологічна свідомість;
- пандемія коронавірусу;
- Чорнобильська катастрофа;
- тваринний світ;
- космос.
До складу журі увійшли відомі українські кінематографісти:
- режисер-постановник фантастичного анімаційного фільму "Віктор_Робот" Анатолій Лавренішин;
- режисер драми "Додому" Наріман Алієв;
- письменниця та режисерка документального хіта "Земля блакитна, ніби апельсин" Ірина Цілик.
6 червня на онлайн-церемонії закриття фестивалю почесне журі назве Найкращий український дитячий фільм, який отримає нагороду у розмірі 15000 гривень. Також будуть обрані Найкращий анімаційний фільм в категорії від 7 до 10 років (4000 гривень), а також Найкращі ігровий та анімаційний фільми в категорії від 11 до 14 років (по 4000 гривень).
Обрати найкращий фільм зможуть і глядачі – лауреат Призу глядацьких симпатій отримає 8000 гривень. Усі фіналісти конкурсу одержать іменні сертифікати.
Фіналісти конкурсу дитячих фільмів 2021
Категорія I – від 7 до 10 років
"Мінотавр"
Час: 5:36 хвилин
Режисерка: Марина Халапсус, 8 років
Місто: Київ
Можливо, історія про Мінотавра була трохи іншою... Це – фільм про те, що сміливість і дружба здатні перемогти будь-яких монстрів.
Кадр з анімації "Мінотавр" / Фото Чілдрен Кінофест
До теми Продовженню "Корпорації монстрів" бути: в мережі з'явився трейлер серіалу "Монстри на роботі"
"БУЖОК і червона помада"
Час: 1:58 хвилин
Режисерка: Єва Лисюк, 8 років
Місто: Київ
Історія про Бужка, який живе в коробці пластиліну та робить різні капості, а сварять за них Єву. Якось мама купила нову помаду і попросила її не чіпати. Але у Бужка завжди є ідея для розваги...
Кадр з анімації "БУЖОК і червона помада" / Фото Чілдрен Кінофест
"Урок іноземної"
Час: 2:18 хвилин
Режисерка: Вікторія Лупашко, 10 років
Місто: Львів
Мультик про те, як знання іноземної мови допомогло котику встановити справедливість.
Кадр з анімації "Урок іноземної" / Фото Чілдрен Кінофест
Interstellar
Час: 2 хвилини
Режисер: Лев Шигін, 8 років
Місто: Енергодар
Космічні фантазії. Важко не мріяти про космос, коли тебе вкладають спати під стріми SpaceX. Фільм про те, наскільки великим може бути світ навіть маленької людини, якщо додати трішки натхнення. "Все, що ти можеш уявити – реально" (Пабло Пікассо).
Кадр з анімації "Interstellar" / Фото Чілдрен Кінофест
Home
Час: 2 хвилини
Режисер: Григорій Кандауров, 10 років
Місто: Харків
Ця робота привертає увагу суспільства до соціальних проблем, що пов'язані з дітьми та нужденними людьми. Підіймається питання про те, що таке сім'я, будинок. І чи зможуть діти-сироти знайти теплоту і любов. Зрештою, так, оскільки потрібно вірити в краще і всіма можливими силами і способами допомагати знайти гармонію тим, хто її позбувся не з своєї волі.
Кадр з анімації "Home " / Фото Чілдрен Кінофест
Категорія II – від 11 до 14 років
"Книжковий детектив"
Час: 6:43 хвилини
Режисер: Роман Куліковський, 14 років
Місто: Фастів
Однокласники збираються не вечірку в будинку головної героїні. На ранок виявляється, що з дому зникла сімейна коштовність – мамина каблучка. Діти починають власне розслідування, яке очолює любитель детективів Агати Крісті. Але в класі виявляється є й інші прихильники детективів, а саме дедукції героя Артура Конана Дойля.
Кадр з анімації "Книжковий детектив" / Фото Чілдрен Кінофест
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"Дотик"
Час: 8 хвилин
Режисер: Денис Іговський, 14 років
Місто: Тростянець
Відносини між друзями, подругами приводить до заздрості, яка несе за собою, найприємніше для темної сили – гнів, який спричиняє біль. Головне питання: "Що може повернути кохання?".
Кадр з анімації "Дотик" / Фото Чілдрен Кінофест
"Робот Поппі"
Час: 8 хвилин
Режисерка: Мілана Доля, 12 років
Місто: Суми
Школяр-винахідник відправляє маленького андроїда – робота Поппі – на планету Кібертрон, де величезні трансформери потребують допомоги.
Кадр з анімації "Робот Поппі" / Фото Чілдрен Кінофест
"Головний урок"
Час: 8 хвилин
Режисерка: Дарія Іванович, 14 років
Село: Чудей, Чернівецька область
Школярка Женя стає заручницею часової петлі. Вона проживає один і той самий день безліч разів, коли нарешті розуміє свою провину та виправляє всі свої помилки, бажаючи зробити свій день щасливим.
Кадр з анімації "Головний урок" / Фото Чілдрен Кінофест
"Якби все було так просто..."
Час: 5:50 хвилин
Режисери: Бабійчук Дар‘я та учні театральної студії "ArtArea", 13 років
Місто: Київ
Історія про те, наскільки важливо, щоб людина була достатньо готова до дива, яке може трапитися кожної хвилини.
Кадр з анімації "Якби все було так просто..." / Фото Чілдрен Кінофест
"Голос минулого"
Час: 5:54 хвилин
Режисери: Лавриненко Поліна, Біла Євгенія, Деревинська Дар'я, Козиряцька Олександра, Кравченко Даніл, 12 років
Село: Біленьке, Запорізька область
Дівчинка повинна виконати проєкт на тему "Чорнобиль". Вона не розуміє ні масштабів трагедії, ні навіщо взагалі це потрібно робити. У роздумах вона повертається в минуле, де зустрічається з дівчиною Катею, яка повністю змінює її ставлення до трагедії.
Кадр з анімації "Голос минулого" / Фото Чілдрен Кінофест
"ЗУПИНИ ЦЕ!"
Час: 7:59 хвилин
Режисерка: Аріна Горієва, 14 років
Місто: Дніпро
У нашому фільмі ми показуємо один день з життя двох підлітків. Міша – щодня піддається булінгу з боку однолітків і вже навіть не пручається насильству. Микита – той самий буллер, якому, здавалося б, чуже співпереживання. Проте виявляється, що він лише копіює поведінку старшого брата.
Кадр з анімації "ЗУПИНИ ЦЕ!" / Фото Чілдрен Кінофест
Це цікаво Лялька, як я: майстриня виготовляє персоналізовані іграшки для дітей з фізичними відмінностями
"Меліса"
Час: 5:40 хвилин
Режисер: Матвій Глазунов, 11 років
Місто: Ізюм
Меліса готує собі зілля, проте виявляється, що їй не вистачає головного інгрідієнта – гриба. Дівчина вирушає на пошуки гриба в ліс, де губиться. Проте саме знахідка допоможе їй дістатися дому.
Кадр з анімації "Меліса" / Фото Чілдрен Кінофест
"Happfill: новорічна пандемійна історія Коронавірусу"
Час: 3:29 хвилин
Режисер: Василь Мазур, 13 років
Місто: Київ
Вже на носі 2021 рік, але злий тиран Коронавірус не дає святкувати жителям пандемійного міста. Вони посилають свого друга Сіждея на пошуки вакцини, за допомогою якої вони виженуть Коронавірус. Крампус, помічник Діда Мороза, знаходить безсилого Сіждея у пустелі, який так і не відшукав вакцину. Зрозумівши ситуацію, Крампус та Дід Мороз відправляються рятувати свято для жителів міста та допомогти їм перемогти підступного Коронавірусу…
Кадр з анімації "Happfill: новорічна пандемійна історія Коронавірусу" / Фото Чілдрен Кінофест
"У пошуках друга"
Час: 2:49 хвилин
Режисерка: Ірина Вертюк, 13 років
Місто: Миколаїв
Маленький принц дуже самотній. Батьки зайняті, а навколо нього тільки роботи. Він мріє про друга.
Кадр з анімації "У пошуках друга" / Фото Чілдрен Кінофест
"Карантинна історія"
Час: 1:38 хвилин
Режисер: Олена Пушкарьова, 13 років
Місто: Дніпро
Анімаційний фільм про те, що навіть під час карантину є місце для творчого пошуку та винаходів.
Кадр з анімації "Карантинна історія" / Фото Чілдрен Кінофест
Що відомо про Чілдрен Кінофест 2021
Цього року Чілдрен Кінофест відбудеться в гібридному форматі: частина фільмів буде показана в кінотеатрах з 28 травня до 2 червня, частина – онлайн з 28 травня до 6 червня, на сайті фестивалю. До конкурсної програми традиційно ввійшло сім дитячих фільмів, відібраних на найбільших європейських кінофорумах.
Почесною амбасадоркою фестивалю у 2021 році стала співачка й авторка пісень Христина Соловій.
Місія Чілдрен Кінофесту – розвивати в Україні традицію спільних сімейних переглядів кіно та залучати дітей до створення кінофільмів.