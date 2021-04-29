Чілдрен Кінофест-2021 оголосив програму: фільмом-відкриттям став "Віктор_Робот"

До конкурсної програми 8-го Міжнародного кінофестивалю для дітей і підлітків Чілдрен Кінофест традиційно увійшли сім фільмів. Цьогоріч він відбудеться в гібридному форматі.

Чілдрен Кінофест – фестиваль, який 8 років поспіль безкоштовно знайомить українських дітей з найновішими європейськими стрічками та світовою кінокласикою. У 2021 році подія відбудеться в гібридному форматі: частина фільмів буде показана в кінотеатрах з 28 травня до 2 червня (перелік кінотеатрів буде оголошено в травні), частина – онлайн з 28 травня до 6 червня, на сайті, – повідомила пресслужба Чілдрен Кінофест.

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Із семи фільмів конкурсної програми аудиторія обере переможця – після перегляду фільмів глядачам буде запропоновано оцінити свої враження.

Фільм-відкриття "Віктор_Робот" Анатолія Лавренішина

Фантастична анімаційна стрічка вже відзначена Призом глядацьких симпатій Одеського міжнародного кінофестивалю та Премією "Кіноколо".

Події фільму розгортаються в далекому майбутньому. Штучна зірка, що має забезпечувати енергією планети навколо себе, не працює. Єдиний, хто може її полагодити – дідусь маленької Віки, який і створив це світило. Однак він таємниче зникає.

"Віктор_Робот" Анатолія Лавренішина 2020 рік: дивіться відео

У кінотеатрах будуть продемонстровані такі три картини з конкурсної програми:

"Як Гітлер вкрав рожевого кролика"

Історична драма, відзначена Баварською та Німецькою кінопреміями. У стрічці йдеться про дев’ятирічну дівчинку, сім’я якої змушена тікати з рідної Німеччини після приходу до влади нацистів.

"Як Гітлер вкрав рожевого кролика" 2019 рік: дивіться відео

"Полі"

Французько-бельгійський фільм розповість про пригоди двох друзів – дівчинки та поні, якого вона звільняє від життя в неволі.

"Полі" 2020 рік: дивіться відео

"Хлопчик-гусак"

Ця комедія відправить глядачів у справжню кіноподорож Данією. Це найкраща дитяча стрічка 2020 року за версією Данської кіноакадемії.

"Хлопчик-гусак" 2019 рік: дивіться відео

Ще три фільми конкурсної програми будуть продемонстровані онлайн:

"Джекі та Опієн"

Нідерландська сімейна комедія. Музей, де працює її мама, став для 12-річної Джекі другим домом. Одного разу дівчинка стає свідком того, як знаменита картина Рембрандта раптом оживає. Жінка, на ім’я Оопієн, опиняється в реальному світі. Для гості з 17 століття сучасність виявляється неабиякою пригодою. Джекі вирішує забрати жінку додому й, схоже, зовсім скоро вони стануть найкращими подругами.

"Джекі та Опієн" 2020 рік: дивіться трейлер

"Арктичні верблюди"

Норвезька пригодницька документальна картина. Торарін і його сестра Свалін мріяли навчитися їздити верхи. Але замість коней, батьки купили їм двох верблюдів. Зовсім скоро сім’я розуміє, що дресирування цих тварин – справа не з найлегших. На пошуки професійного тренера для верблюдів родина вирушить у експедицію в Монголію.

"Арктичні верблюди" 2019 рік: дивіться трейлер

"Самі в космосі"

Шведська фантастична стрічка. Недалеке майбутнє. Люди готуються покинути Землю, оскільки вона вже непридатна для життя. Однак на величезний зореліт встигають піднятися лише двоє дітей. Брат і сестра майже не вірять, що зможуть знайти новий дім, та раптом у зореліт врізається непізнаний об'єкт і на борту опиняється іншопланетянин, якому вдається подружитися з дітьми.

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"Лисенятко Вук"

Пригодницький анімаційний фільм покажуть на ретроспективному показі, який проходитиме в кінотеатрах та онлайн. Угорська стрічка, знята за мотивами дитячих оповідань Іштвана Фекете, побачила світ у 1981-му, а цього року відзначає своє 40-річчя. Саме Вук став натхненням для іміджу цьогорічного Чілдрен Кінофесту.

Фільм-закриття "Фокстер & Макс" Анатолія Матешка

Українська фантастична пригодницька стрічка є минулорічним переможцем Чілдрен Кінофесту.

Головний герой фільму, дванадцятилітній школяр Макс знаходить балончик з нанофарбами, і малює графіті собаки. Неочікувано малюнок оживає та перетворюється на пса-наноробота з суперможливостями.

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У межах Чілдрен Кінофесту також буде показано (в кінотеатрах і онлайн) двадцять стрічок-фіналістів П'ятого конкурсу короткометражних фільмів, знятих дітьми.

За традицією, переможців визначить журі українських кінематографістів:

режисер-постановник фантастичного анімаційного фільму "Віктор_Робот" Анатолій Лавренішин,

режисер драми "Додому" Наріман Алієв та письменниця,

режисерка документального хіта "Земля блакитна, ніби апельсин" Ірина Цілик.

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Глядачам показу також запропонують проголосувати та обрати переможця в номінації "Приз глядацьких симпатій". Фіналістів буде оголошено 19 травня.

"Я дуже радий, що в цьому році ми зможемо хоча б частково показувати фільми в кінотеатрах, і дуже сподіваюсь, що вже найближчим часом темні зали та великі екрани повернуться до нашого щоденного життя. Як і завжди, ми відібрали фільми для дітей та підлітків від 4 до 13 років, але закликаємо долучатися до переглядів цілими родинами, адже головною місією нашого фестивалю є розвиток якісного сімейного дозвілля. Цьогорічна програма насичена фантастичними пригодами, справжньою дружбою, спілкуванням з тваринами та навколишнім світом, але моєю улюбленою програмою є конкурс дитячих робіт, оскільки саме в ній ми можемо побачити перші роботи майбутніх зірок українського кіно",

– Ілля Дядик, програмний директор Чілдрен Кінофесту.

Місія Чілдрен Кінофесту – розвивати в Україні традицію спільних сімейних переглядів кіно та залучати дітей до створення кінофільмів. Відвідування показів та онлайн-перегляди – безкоштовні, за попередньою реєстрацією на сайті.