Чим вразив перший український трейлер екранізації гри Uncharted із Томом Голландом
Джерело:ютуб Kinomania Film Distribution
Студія Sony презентувала перший офіційний трейлер серії ігор Uncharted студії Naughty Dog із Томом Голландом та Марком Волберґом. Ролик тепер доступний і в українському дубляжі. Одна з найвідоміших комп'ютерних ігор оживе на великому екрані 10 лютого 2022 року.
Чим вразив трейлер Uncharted: Незвідане
У ролику нам показали, як до рук Нейтана Дрейка (Том Голланд) потрапляє загадковий артефакт. Згодом головний герой захоче віднайти скарб, однак, на його шляху трапляється багато несподіванок і перешкод. Режисером фільму став Колін Треворроу ("Світ Юрського періоду").
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Золотий хрест-ключ з екранізації Uncharted / Фото з твітеру Uncharted
Крім цього, ми побачили, як молодий Нейтан Дрейк падає з літака. Це сцена з Uncharted 3: Drake's Deception. І вже відразу стає зрозуміло, що фільм буде пов'язаний з грою назвою та іменами героїв, а стрічка розповість абсолютно нову історію, оскільки дія фільму відбуватиметься до подій ігор.
У фільмі зіграли:
- Том Голланд ("Людина-Павук: Повернення додому", "Месники: Війна нескінченності", "Людина-Павук: Далеко від дому");
- Марк Волберґ ("Трансформери", "Планета мавп", "Два стволи");
- Антоніо Бандерас ("Дулітл").
"Uncharted: Незвідане" 2021: український трейлер
Реакція мережі
Шанувальники неабияк зацінили переклад назви, а також наголосили на чудовому українському дубляжі.
- "Це просто космос, а не дубляж! Я не можу не реготати! Трейлер – аж мурашки по шкірі. І головне, я дуже задоволений кастом акторів дубляжу. Це саме те, що потрібно! Драпалюк, Твердак, Кришталь – так тримати режисери, так тримати!";
- "Як фанат серії, з трейлера можу судити, що це не фільм Uncharted, а скоріше за мотивами. А хто хоче побачити канонічного Нейтана Дрейка дивіться фанатську стрічку 2018 року з Натаном Філліоном "Незвідане: Удача Дрейка";
- "Йой, тепер доведеться всі частини гри знову пробігти";
- "Дуже хороший переклад назви серії як "Незвідане"! Молодці. І класна озвучка";
- "Дякую за нормальну назву фільму!".