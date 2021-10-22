Чим вразив перший український трейлер екранізації гри Uncharted із Томом Голландом

Студія Sony презентувала перший офіційний трейлер серії ігор Uncharted студії Naughty Dog із Томом Голландом та Марком Волберґом. Ролик тепер доступний і в українському дубляжі. Одна з найвідоміших комп'ютерних ігор оживе на великому екрані 10 лютого 2022 року.

Чим вразив трейлер Uncharted: Незвідане

У ролику нам показали, як до рук Нейтана Дрейка (Том Голланд) потрапляє загадковий артефакт. Згодом головний герой захоче віднайти скарб, однак, на його шляху трапляється багато несподіванок і перешкод. Режисером фільму став Колін Треворроу ("Світ Юрського періоду").

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Золотий хрест-ключ з екранізації Uncharted / Фото з твітеру Uncharted

Крім цього, ми побачили, як молодий Нейтан Дрейк падає з літака. Це сцена з Uncharted 3: Drake's Deception. І вже відразу стає зрозуміло, що фільм буде пов'язаний з грою назвою та іменами героїв, а стрічка розповість абсолютно нову історію, оскільки дія фільму відбуватиметься до подій ігор.

У фільмі зіграли:

Том Голланд ("Людина-Павук: Повернення додому", "Месники: Війна нескінченності", "Людина-Павук: Далеко від дому");

Марк Волберґ ("Трансформери", "Планета мавп", "Два стволи");

Антоніо Бандерас ("Дулітл").

"Uncharted: Незвідане" 2021: український трейлер

Реакція мережі

Шанувальники неабияк зацінили переклад назви, а також наголосили на чудовому українському дубляжі.