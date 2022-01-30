"Чіпляє до мурах": українські глядачі в захваті від нового фільму "Стоп-Земля"

Чуттєва автобіографічна драма "Стоп-Земля" – повнометражний ігровий дебют режисерки Катерини Горностай. 20 січня відбулася прем’єра на великих екранах. Українці, які сходили в кіно у перший тиждень прокату, вже поділилися враженнями у мережі.

"Стоп-Земля": сюжет та цікаві факти

За сюжетом 16-річна Маша навчається у звичайній київській школі. Вона почувається дещо відсторонено від однолітків, але аж ніяк не є самотньою завдяки своїм близьким друзям Яні та Сєні. Кожен з них по-своєму переживає шкільну буденність: екзамени, перше кохання, стосунки з однолітками.

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За словами Катерини Горностай, її фільм – це сплав її покоління та актуального життя сучасного підлітка. Виробництво стрічки розпочалося ще у 2016 році. Сценарій більшою мірою був заснований на шкільному житті зразка 2000-х, але потім його адаптували до сучасності.

У стрічці грають непрофесійні актори-підлітки, з якими режисерка працювала в акторській лабораторії восени 2019 року над імпровізацією, голосом, руховими практиками.

Актор завжди перебуває у центрі уваги на знімальному майданчику. Так само як SlotoKing серед любителів азартних ігор. Це онлайн-казино займає провідні позиції серед українських аналогів, адже надає лише високоякісний сервіс.

Цікаво, що назва драми "Стоп-Земля" – це гра дитинства Катерини Горностай. "Одна людина водить із закритими очима, інші люди – навколо неї на майданчику десь зверху від землі, і ціль гри така: тому, хто водить, спіймати й вгадати ім’я. Інший варіант – почути, як хтось перебігає з однієї верхотури на іншу. Вона кричить: "Стоп-Земля" і відкриває очі, гра призупиняється і таким чином водить та людина, яка в той момент була на землі. Такі правила гри", – прокоментувала режисерка.



Момент гри у картині "Стоп-Земля" / Фото пресслужби фільму

За перший тиждень "Стоп-Землю" подивилися 12 535 глядачів і глядачок, а збори сягнули 1 534 867 грн. Дякуємо вам за любов, яку ви нам даруєте. І нагадуємо, що другий тиждень прокату у самому розпалі,

– прокоментувала команда фільму.

Відгуки глядачів на фільм "Стоп-Земля"

Глядачі в захваті від щирих емоцій акторів та поділяють справжні почуття героїв. Крім цього, багатьом ця картина ностальгійна, адже нагадала про перше шкільне кохання, підліткову незграбність та юнацьку незручність. І, що цікаво, переглянули картину не лише юнаки та юнки, а і їхні батьки.

Сучасний світ тінейджерів такий інакший! Подивився син-підліток і ми з чоловіком! Корисно для усіх батьків та дітей 16+.

Шанувальники якісного кіно вважають, що це фільм, якого точно бракувало цьому світові та українському кінематографу зокрема. Адже він "про важливість кожної людини як такої. З усіма її тарганами чи внутрішніми бар’єрами".

На мій погляд, "Стоп-Землі" вдалося майже неможливе – це кіно спільне й актуальне для, як мінімум, 3 поколінь українців – gen z, міленіалів та gen x. Таке об'єднання дорогого варте, досі український кінематограф створював одиниці подібних фільмів.

Люди відверто пишуть коментарі із Києва, Львова, Житомира, Дніпра, Запоріжжя та інших міст. У відгуках відзначають гарну мову героїв та їхню харизму.

Невже я побачила фільм, де київські підлітки говорять природною, схожою на правду, українською?

"Це фільм про юність і тонкий лід, про крихкість, про колючих і водночас дуже вразливих сучасних підлітків", – написала глядачка.



​Кадр з фільму "Стоп-Земля" / Фото пресслужби фільму

Користувачі соцмереж вирізняють чуттєвість та драматичність стрічки. Захоплюються тим, як режисерка та її команда пропрацювали матеріал з виконавцями й занурилися у підлітковий світ, який професійно показали на екранах. Крім цього пишуть, що фільм вийшов актуальним, сильним та атмосферним.

"Стоп-земля" чіпляє до мурах. Світ підліткових переживань – переданий так чуттєво, так тепло і ніжно. Глибоко, з розумінням, повагою.

Звуковому оформленню – особлива відзнака, адже використавши яскраву та оригінальну українську музику, змогли "обережно й точно підсилити емоційно-сенсове навантаження сцен". Стрічку навіть називають медитативною в якомусь сенсі. Ну й українська музика під час шкільних дискотек звучить особливо. Глядачі пригадали свої танці після уроків – української, на жаль, там не було.

Люди! Йдіть негайно до кінотеатру, негайно! Не втратьте нагоди насолодитись якісним фільмом!,

– глядачі закликають піти на фільм "Стоп-Земля".

Окрім українських кінотеатрів, фільм можна переглянути на стримінгах у США. Більше інформації тут.

Минулого місяця ми поспілкувалися з режисеркою і вона нам розповіла багато цікавих фактів щодо фільму. Докладніше про історію створення стрічки, роботу з непрофесійними акторами, а також як підліткове життя режисерки вплинуло на написання сценарію, – читайте в інтерв’ю з Катериною Горностай

"Стоп-Земля" 2022: дивіться трейлер