Члени української кіноакадемії закликали бойкотувати російський кінематограф
Члени Української кіноакадемії, від імені спільноти українських кінопрофесіоналів та діячів культури закликали до бойкоту творів російського кінематографа.
Зокрема члени кіноакадемії звернулися до Ради Європи з вимогою виключити Російську Федерацію з Eurimages та з числа країн-учасників Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво. Кіноакадемія закликає підписати петицію щодо бойкоту російського кінематографу.
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Також вони закликали Міжнародну федерацію асоціацій кінопродюсерів (FIAPF) позбавити акредитації FIAPF Московський міжнародний кінофестиваль. А Європейську асоціацію аудіовізуальних виробників (CEPI) та Європейську асоціацію комерційних фільм продюсерів (CFP-E) закликали припинити будь-яку співпрацю з виробниками аудіовізуальної продукції, що підтримують агресію проти України, зокрема розповсюдження на території країн членів-асоціації аудіовізуальних творів за участі акторів та публічних осіб, що підтримують злочинні дії Російської Федерації.
Також члени української кіноакадемії закликали:
- фестивалі – не допускати в конкурсні та позаконкурсні програми фільми, вироблені Російською Федерацією, або в копродукції з нею.
- дистриб’юторів – звернути увагу, що за контрактами, які ви укладаєте на територію РФ, фільми нелегально розповсюджуються і на юридичну територію України, а саме: на тимчасово окуповані території Криму, та такзваних "ДНР" та "ЛНР".
Видаючи такі ліцензії (зокрема, виготовляючи ключі kmd для кінотеатрів) ви також фактично порушуєте український суверенітет. Адже зараз фільми потрапляють в обіг на ці території за контрактами, в яких ці території визнаються територіями РФ,
– наголосили члени кіноакадемії.
- продюсерів – припинити будь-який бізнес з суб’єктами підприємницької діяльності Російської Федерації та не передавати права інтелектуальної власності на будь-які фільми на територію РФ. Закликають розірвати з ними усі контракти.
"Пам’ятайте, що з бізнесу, який використовуватиме ваші фільми сплачуються податки до бюджету РФ, з якого фінансується армія, що порушила кордони незалежної держави, та купуються ракети, якими бомблять мирне населення Європи", – повідомили в кіноакадемії.
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