Чому на "Хороший, поганий, коп" варто йти в кіно: інтерв’ю з Джерардом Батлером й Алексіс Лаудер

Скоро на екранах чекайте пригодницьку стрічку "Хороший, поганий, коп" із Джерардом Батлером в головній ролі. Прем’єра фільму в Україні відбудеться 11 листопада 2021 року. Сьогодні пропонуємо вам інтерв’ю з головними акторами про те, якою вийде стрічка та чому її варто переглянути на великому екрані.

За сюжетом аферист Тедді Мурретто (Френк Ґрілло), якого переслідує кілер Боб Віддік (Джерард Батлер), нападає на новачка жінку-полісменку, щоб його посадили за ґрати, щоб там знайти притулок від неминучої небезпеки. Йому більше немає куди тікати. Однак, дільниця поліції у маленькому містечку стає полем бою для професійного вбивці та полісменки, яка тільки вийшла на роботу.

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Інтерв’ю з Джерардом Батлером та Алексіс Лаудер про фільм "Хороший, поганий, коп"

Джерарде, розкажіть про фільм "Хороший, поганий, коп" та свого героя Боба Віддіка? Як би ви його описали?

Джерард Батлер: По-перше, Боб Віддік – найманий убивця. Він один з тих, хто перебуває на вершині харчового ланцюжка. І йому потрібно підтримувати свою репутацію. Боб дуже брутально і виважено планує кожне вбивство. Що більший виклик, то більш захопливою для нього є справа.

Крім того, він вважає, щоб робить людству послугу. Адже вбиває тих, хто, на його думку, не вартий життя, – слабких та корумпованих. Його головна задача в фільмі – "прибрати" Тедді Маретто, людину, на яку, схоже, полює половина кримінального світу. Щоб сховатись від переслідувачів, Тедді робить так, що його заарештовують. І мій герой Віддік слідує за ним. І виходить дуже цікава зав’язка. Тедді думає, що тепер він у безпеці, але це не так. Ця вся історія перетворюється на протистояння між ними двома та молодою полісменкою.

Алексіс, що вас привабило в ролі Валері Янґ? Розкажіть про те, чи сподобалось вам грати героїню з таким сильним і стійким характером?

Алексіс Лаудер: Валері – молода полісменка, яка прагне відновити торжество закону та порядку після того, як Віддік та Маретто потрапляють до відділку та стають причиною справжнього безладу. Коли я дізналась, що Джерард Батлер, Френк Ґрілло та Джо Карнаган долучились до проєкту, то не могла повірити, що вони хочуть запросити на прослуховування мене, Алексіс Лаудер (усміхається).

Я була в такому захваті від сценарію та усвідомлення, що мені потрібно буде так багато чому навчитись для цієї ролі. Адже акторові потрібно завжди розвиватись, отримувати нові навички. Робота над фільмом та хімія, яка виникла між героями – це дуже круто.

Чому, на вашу думку, цей фільм варто переглянути саме на великому екрані?

Алексіс Лаудер: Кінотеатральний досвід, безумовно, важливий, бо він має такий великий вплив. Цей фільм було так круто знято, в ньому так багато екшену, що його неодмінно потрібно переглядати в кіно. Особливо, коли йдеться про ті моменти, коли Валері намагається зрозуміти, що відбувається. Під час сцени з допитом аудиторія відчуватиме, наче вона там, у фільмі. І саме такі ефекти присутності – основа кінотеатрального досвіду.

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Окрім того, "Хороший, поганий, коп" – неймовірно енергійний, дивакуватий, а ще може вас часом обурити. А його герої настільки незвичайні, що просто "вистрибують" на тебе з екрану. Крім того, стрічка дуже напружена та повна сюрпризів, і ти буквально стискаєш кулаки увесь час. Дивитись його у залі з багатьма людьми – це справді особливий досвід і можливість максимально зануритись в історію.

"Хороший, поганий, коп" 2021: дивіться український трейлер