Одна нога коротша за іншу: стала відома причина смерті зірки "Голодних ігор" Дональда Сазерленда
Джерело:Today
Агентство Creative Artists Agency розкрило причину смерті відомого актора Дональда Сазерленда, зірки "Голодних ігор". В офіційній заяві зазначено, що актор помер після тривалої боротьби з хворобою.
У 88-річного Дональда Сазерленда, який помер 20 червня, залишилися дружина Франсін Ресетт, п'ятеро дітей – сини Рог, Россіф, Ангус і Кіфер, а також дочка Рейчел – і четверо онуків. У матеріалі дізнаєтесь подробиці смерті актора.
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Від чого помер Дональд Сазерленд
Згідно з повідомленням The New York Times, у дитинстві зірка страждав від багатьох захворювань, включаючи гепатит, ревматичну лихоманку та поліомієліт. Через ці хвороби одна його нога стала коротшою за іншу, що вплинуло на його фізичний стан і життя.
Відомий актор Дональд Сазерленд помер сьогодні в Маямі, штат Флорида, після тривалої хвороби,
– йдеться у повідомленні.
Інших подробиць про причину його смерті наразі не розкривається.
Також про смерть найріднішої людини написав син Дональда Сазерленда. Ось, що він сказав:
"З важким серцем повідомляю вам, що мій батько, Дональд Сазерленд, помер. Особисто я вважаю, що один із найважливіших акторів в історії кіно...Він любив те, що робив, і робив те, що любив".
Новина про смерть Дональда Сазерленда сколихнула соціальні мережі. Прихильники актора висловлюють своє горе та діляться важкими емоціями, оплакуючи втрату талановитого артиста.
Фільмографія Дональда Сазерленда
- "Голодні ігри"
- "Польовий шпиталь"
- "Герої Келлі"
- "Вогненний вихор"
- "Пограбування по-італійськи"
- "А тепер не дивись"
- "Покинутий"
- "Космічні ковбої"
Обирайте стрічку, у якій зіграв культовий актор та вшануйте пам'ять Дональда Сазерленда своїм переглядом.