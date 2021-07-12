"Скарлетт Йоганссон і Флоренс П’ю заслуговують кращого, ніж "Чорна вдова": відгуки критиків

Популярний фільм "Чорна вдова" вже встиг здобути мільйонну армію прихильників. Прем’єра стрічки відбулася 8 липня 2021 року. Відгуки топових критиків читайте в нашому матеріалі.

Загалом стрічка отримала схвальні відгуки, однак, були й ті, які вважають, що фільм навряд чи увійде в історію Marvel, як один із найкращих.

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"Чорна вдова": що відомо про фільм

За сюжетом Наташа (Скарлетт Йоханссон) пригнічена тяжкими спогадами з минулого, які її охопили. Аби зруйнувати систему появи таких самих вбивць, як вона, Чорна вдова вирушає в "Червону кімнату" – місце колишніх тренувань.

Наташа (Скарлетт Йоханссон) пригнічена тяжкими спогадами з минулого, які її охопили. Аби зруйнувати систему появи таких самих вбивць, як вона, Чорна вдова вирушає в "Червону кімнату" – місце колишніх тренувань. Скарлетт Йоганссон, Флоренс П'ю (грає сестру Наташі Романової – Олену Бєлову) і Рейчел Вайс (грає їхню "матір" Меліну) особисто брали участь у більшості екшн-сцен і самі виконали майже всі трюки для фільму.

і самі виконали майже всі трюки для фільму. Це перший сольний фільм із Наташею Романовою в головній ролі , котру виконує Скарлетт Йоганссон.

, котру виконує Скарлетт Йоганссон. Це дев'ята поява Скарлетт Йоганссон у ролі Чорної вдови в кінематографічному всесвіті Marvel. Перший раз вона з'явилась у "Залізній людині 2", поруч із Робертом Дауні-молодшим.

в кінематографічному всесвіті Marvel. Перший раз вона з'явилась у "Залізній людині 2", поруч із Робертом Дауні-молодшим. Це 24 фільм з Четвертої фази Marvel.

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Що про "Чорну вдову" написали топові критики

Кінокритики, звісно, не забарилися звідгуками на фільм і загалом стрічку розхвалили. Але, які мінуси знайшли у картині? Найперше те, що "Чорна вдова" має простий сюжет. Що ще думають топові критики про стрічку – в матеріалі Кіно 24.

Мая Філліпс, New York Times: "Не вважаю "Чорну вдову" чимось великим, ніж просто фактом в історії, який не матиме великого значення у всесвіті Marvel";

К. Остін Коллінз, Rolling Stone: "Це дивний фільм: спочатку спостерігаєш за динамічним сюжетом, а потім несподівана експозиція, яка "зриває" все й далі все стає очевидним";

Річард Ропер, Chicago Sun-Times: Скарлетт Йоганссон і її партнерка Флоренс П’ю приголомшливі. Але легка історія ґрунтується на неправдоподібних поворотах сюжету й дешевих витівок мильних опер";

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TT Stern-enzi, WXIX-TV: " Ми чекали цього два роки. І воно того варте ";

"; Ренді Маєрс, San Jose Mercury News: "Фільм варто подивитися на великому екрані не один раз, а два";

Джо Моргенштерн, Wall Street Journal: "Скарлетт Йоганссон і Флоренс П’ю чудово доповнюють одне одного";

Раян Гілбі, New Statesman: "Не просто зібрати разом акторів, які знялися в таких сміливих фільмах останнього десятиліття – Скарлетт Йоганссон в "Опинись у моїй шкірі" і Флоренс П’ю в "Сонцестоянні". Однак, вони заслуговують кращого, аніж знятися в цьому матеріалі";

Венлі Мо, News.com.au: "Чорна вдова" – це баланс між сімейною драмою та шпигунським трилером – і є одним із найбільш емоційно сильних персонажів у кіновсесвіті Marvel";

Нелл Міноу, Movie Mom: "Бойові сцени у фільмі хороші, особливо, втеча з в'язниці, але вони, швидше за все, змусять вас з нетерпінням чекати наступних моментів із сім'єю;

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Кларисса Лоурі, Independent: "Фільм, знятий Кейт Шортленд, це розповідь про експлуатацію молодих жінок";

Керін Джеймс, BBC Culture: "Цікавий, хвилюючий, гладкий і динамічний фільм";

Культурний оглядач, The Hollywood Reporter: "Чорна вдова" – це "зоряний автомобіль" для Йоганссон;

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