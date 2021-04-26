Чорнобиль у згадках світового кіно: фільми та серіали, які вразять кожного

Аварія на Чорнобильській АЕС трапилася 26 квітня 1986 року. Сьогодні ми відзначаємо 35-ту річницю найбільшої катастрофи в історії ядерної енергетики. До дня трагедії пропонуємо переглянути найбільш визначні художні і документальні кінострічки, в яких згадується про аварію і її наслідки.

Ніхто не здогадувався, що весна у Чорнобилі 1986 року назавжди чорними літерами буде вписана в історію нашого народу. Чорнобильська трагедія пройняла всі сфери життя – від науки до побуту. Трагізм ситуації став основою для чималої кількості фільмів та серіалів світового кінематографу, щоб показати Чорнобильську зону відчуження з різних ракурсів.

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"Чорнобиль: Останнє попередження"

Рік – 1991

Рейтинг IMBb – 6,3

Країна – США, спільно з СРСР

Оригінальна назва – Chernobyl: The Final Warning

Стрічка розповідає про міжнародну команду медиків, які намагаються врятувати життя ліквідаторів, які постраждали під час вибуху.

Фільм знятий режисером Ентоні Пейджем за матеріалами автобіографічної книги Роберта Гейла, у співавторстві з Томасом Хаузером "Останнє попередження: Спадщина Чорнобиля". Головну роль "доктора Роберта Гейла" зіграв Джон Войт.

"Чорнобиль: Останнє попередження" 1991 рік: дивіться відео

"Серце Чорнобиля"

Рік – 2003

Рейтинг IMBb – 7,8

Країна – США

Оригінальна назва – Chernobyl Heart

Документальна стрічка розповідає про дітей в Україні та Білорусі, які постраждали від радіації.

У фільмі ДеЛео подорожує по Україні та Білорусі з Аді Рошем, ірландським засновником Чорнобильського дитячого проєкту, спостерігаючи за впливом катастрофи на здоров'я дітей. Адже після аварії значно зросла кількість випадків раку щитовидної залози серед підлітків.

Фільм отримав нагороду Оскар "Найкращий документальний короткометражний фільм" у 2004 році.

"Серце Чорнобиля" 2003 рік: дивіться трейлер до фільму

"Битва за Чорнобиль"

Рік – 2006

Рейтинг IMBb – 7,8

Країна – США

Оригінальна назва: The Battle of Chernobyl

Одним з найбільших документальних фільмів про аварію на ЧАЕС вважають "Битву за Чорнобиль" каналу Discovery. Автори змогли поспілкуватися з чималою кількістю людей, які були причетні до ліквідації наслідків катастрофи, зокрема і президентом СРСР Михайлом Горбачовим.

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У фільмі йдеться про те, як ліквідатори намагалися не допустити ще одного вибуху, про радіацію, яку отримали мешканці Прип'яті та навколишніх сіл. Про те, як радянська влада намагалася всіляко замовчувати факт катастрофи і її моторошні наслідки.

"Битва за Чорнобиль" 2006 рік: дивіться відео

"Двері"

Рік – 2008

Рейтинг IMBb – 7,2

Країна – Ірландія

Оригінальна назва – The Door

Ще одним фільмом, який міг принести його авторам нагороду Оскар, стала короткометражка "Двері" ірландського виробництва. В основі сюжету – документальна повість білоруського письменника Миколи Калугіна "Чорнобильська молитва".

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Фільм розповідає про сім'ю, яку виселили після аварії на ЧАЕС. Однак після цього в родині помирає молодша дочка. І батько повертається в покинуте місто для того, щоб забрати двері з власного будинку. Адже, за традицією, саме на дверях з дому слід поховати доньку.

У 2010 році фільм був номінований на премію Оскар в категорії "Найкращий короткометражний ігровий фільм".

"Двері" 2008 рік: дивіться трейлер до фільму

"Земля забуття" ("Принижена земля")

Рік – 2011

Рейтинг IMBb – 6,3

Країна – Франція, Німеччина, Польща, Україна

Оригінальна назва – La terre outragee

У фільмі йдеться про те, як 26 квітня 1986 року одружуються Аня і Петро; як інженер електростанції Олексій разом з сином Валерієм вирішили посадити дерево; а лісничий Микола робить свій щоденний обхід лісу навколо станції. Проте все змінюється в одну мить: щаслива наречена стає вдовою у день весілля, а син залишається без батька. Через 10 років, Аня, яку зіграла українка Ольга Куриленко, працює гідом для туристів в забрудненій "чорнобильській зоні". Валерій шукає батька, а Микола доглядає за зараженим садом.



Кадр з фільму "Земля забуття" / RFI

Цікавий факт – знімальній групі вдалось домовитись про роботу на території зони відчуження, адже не всі фільми про Чорнобиль могли собі це дозволити. Зйомки проходили під наглядом МНС. В кадри попали вулиці Світлодарська, Славутича, Слов’янська (Донецької області), а також інших міст – Одеси та Києва.

"Земля забуття" 2011 рік: дивіться трейлер до фільму

"Щоденник Чорнобиля"

Рік – 2012

Рейтинг IMBb – 5

Країна – США

Оригінальна назва – Chernobyl Diaries

Шестеро молодих американців подорожують по Європі і потрапляють до Києва. Почувши про можливість потрапити на екскурсію в Прип'ять, хлопці без страху і побоювань відправляються у зону відчуження. Їхня поїздка перетворюється в небезпечну пригоду, зрозумівши, що вони опинилися в місті привидів.

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Відомо, що перші ідеї щодо історії фільму спали на думку Орену Пелі, коли він натрапив на опубліковані в інтернеті фотографії з Прип'яті.

"Щоденник Чорнобиля" 2012 рік: дивіться трейлер до фільму

"Голоси Чорнобиля"

Рік – 2016

Рейтинг IMBb – 7,3

Країна – Білорусія

Оригінальна назва – The Voices of Chernobyl

У 2015 році лауреатом Нобелівської премії з літератури стала Світлана Алексієвич. Одна з її книг присвячена темі катастрофи – "Чорнобильська молитва". Це роман на основі розлогих інтерв'ю з очевидцями і потерпілими від Чорнобильської трагедії: ліквідаторами та їх близькими, вимушеними переселенцями з уражених радіацією регіонів.

У 2016 році на кінофестивалі в Трієсті відбулася світова прем'єра фільму "Голоси Чорнобиля" Пола Крачтена, знятого за цією книгою.

Фільм був висунутий на премію Оскар за найкращий фільм іноземною мовою.

"Голоси Чорнобиля" 2016 рік: дивіться трейлер до фільму

Рік – 2019

Рейтинг IMBb – 9,4