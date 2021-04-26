Чорнобиль у згадках світового кіно: фільми та серіали, які вразять кожного

Джерело:24 канал
Аварія на Чорнобильській АЕС трапилася 26 квітня 1986 року. Сьогодні ми відзначаємо 35-ту річницю найбільшої катастрофи в історії ядерної енергетики. До дня трагедії пропонуємо переглянути найбільш визначні художні і документальні кінострічки, в яких згадується про аварію і її наслідки.
Ніхто не здогадувався, що весна у Чорнобилі 1986 року назавжди чорними літерами буде вписана в історію нашого народу. Чорнобильська трагедія пройняла всі сфери життя – від науки до побуту. Трагізм ситуації став основою для чималої кількості фільмів та серіалів світового кінематографу, щоб показати Чорнобильську зону відчуження з різних ракурсів.
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Рік – 1991
Рейтинг IMBb – 6,3
Країна – США, спільно з СРСР
Оригінальна назва – Chernobyl: The Final Warning
Стрічка розповідає про міжнародну команду медиків, які намагаються врятувати життя ліквідаторів, які постраждали під час вибуху.
Фільм знятий режисером Ентоні Пейджем за матеріалами автобіографічної книги Роберта Гейла, у співавторстві з Томасом Хаузером "Останнє попередження: Спадщина Чорнобиля". Головну роль "доктора Роберта Гейла" зіграв Джон Войт.
"Чорнобиль: Останнє попередження" 1991 рік: дивіться відео
Рік – 2003
Рейтинг IMBb – 7,8
Країна – США
Оригінальна назва – Chernobyl Heart
Документальна стрічка розповідає про дітей в Україні та Білорусі, які постраждали від радіації.
У фільмі ДеЛео подорожує по Україні та Білорусі з Аді Рошем, ірландським засновником Чорнобильського дитячого проєкту, спостерігаючи за впливом катастрофи на здоров'я дітей. Адже після аварії значно зросла кількість випадків раку щитовидної залози серед підлітків.
Фільм отримав нагороду Оскар "Найкращий документальний короткометражний фільм" у 2004 році.
"Серце Чорнобиля" 2003 рік: дивіться трейлер до фільму
Рік – 2006
Рейтинг IMBb – 7,8
Країна – США
Оригінальна назва: The Battle of Chernobyl
Одним з найбільших документальних фільмів про аварію на ЧАЕС вважають "Битву за Чорнобиль" каналу Discovery. Автори змогли поспілкуватися з чималою кількістю людей, які були причетні до ліквідації наслідків катастрофи, зокрема і президентом СРСР Михайлом Горбачовим.
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У фільмі йдеться про те, як ліквідатори намагалися не допустити ще одного вибуху, про радіацію, яку отримали мешканці Прип'яті та навколишніх сіл. Про те, як радянська влада намагалася всіляко замовчувати факт катастрофи і її моторошні наслідки.
"Битва за Чорнобиль" 2006 рік: дивіться відео
Рік – 2008
Рейтинг IMBb – 7,2
Країна – Ірландія
Оригінальна назва – The Door
Ще одним фільмом, який міг принести його авторам нагороду Оскар, стала короткометражка "Двері" ірландського виробництва. В основі сюжету – документальна повість білоруського письменника Миколи Калугіна "Чорнобильська молитва".
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Фільм розповідає про сім'ю, яку виселили після аварії на ЧАЕС. Однак після цього в родині помирає молодша дочка. І батько повертається в покинуте місто для того, щоб забрати двері з власного будинку. Адже, за традицією, саме на дверях з дому слід поховати доньку.
У 2010 році фільм був номінований на премію Оскар в категорії "Найкращий короткометражний ігровий фільм".
"Двері" 2008 рік: дивіться трейлер до фільму
Рік – 2011
Рейтинг IMBb – 6,3
Країна – Франція, Німеччина, Польща, Україна
Оригінальна назва – La terre outragee
У фільмі йдеться про те, як 26 квітня 1986 року одружуються Аня і Петро; як інженер електростанції Олексій разом з сином Валерієм вирішили посадити дерево; а лісничий Микола робить свій щоденний обхід лісу навколо станції. Проте все змінюється в одну мить: щаслива наречена стає вдовою у день весілля, а син залишається без батька. Через 10 років, Аня, яку зіграла українка Ольга Куриленко, працює гідом для туристів в забрудненій "чорнобильській зоні". Валерій шукає батька, а Микола доглядає за зараженим садом.
Кадр з фільму "Земля забуття" / RFI
Цікавий факт – знімальній групі вдалось домовитись про роботу на території зони відчуження, адже не всі фільми про Чорнобиль могли собі це дозволити. Зйомки проходили під наглядом МНС. В кадри попали вулиці Світлодарська, Славутича, Слов’янська (Донецької області), а також інших міст – Одеси та Києва.
"Земля забуття" 2011 рік: дивіться трейлер до фільму
Рік – 2012
Рейтинг IMBb – 5
Країна – США
Оригінальна назва – Chernobyl Diaries
Шестеро молодих американців подорожують по Європі і потрапляють до Києва. Почувши про можливість потрапити на екскурсію в Прип'ять, хлопці без страху і побоювань відправляються у зону відчуження. Їхня поїздка перетворюється в небезпечну пригоду, зрозумівши, що вони опинилися в місті привидів.
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Відомо, що перші ідеї щодо історії фільму спали на думку Орену Пелі, коли він натрапив на опубліковані в інтернеті фотографії з Прип'яті.
"Щоденник Чорнобиля" 2012 рік: дивіться трейлер до фільму
Рік – 2016
Рейтинг IMBb – 7,3
Країна – Білорусія
Оригінальна назва – The Voices of Chernobyl
У 2015 році лауреатом Нобелівської премії з літератури стала Світлана Алексієвич. Одна з її книг присвячена темі катастрофи – "Чорнобильська молитва". Це роман на основі розлогих інтерв'ю з очевидцями і потерпілими від Чорнобильської трагедії: ліквідаторами та їх близькими, вимушеними переселенцями з уражених радіацією регіонів.
У 2016 році на кінофестивалі в Трієсті відбулася світова прем'єра фільму "Голоси Чорнобиля" Пола Крачтена, знятого за цією книгою.
Фільм був висунутий на премію Оскар за найкращий фільм іноземною мовою.
"Голоси Чорнобиля" 2016 рік: дивіться трейлер до фільму
Рейтинг IMBb – 9,4
Країна – США, Велика Британія
Оригінальна назва – Chernobyl
Компанія HBO зняла 5-серійний серіал, який розповів про аварію на Чорнобильській АЕС в 1986 році, і про трьох людей, які займалися ліквідацією наслідків катастрофи. Це драматична інтерпретація реальних подій.
Валерія Легасова зіграв Джаред Харріс, фізика-ядерника Уляну Хомюк – Емілі Вотсон, Бориса Щербину – Стеллан Скарсгард.
Кадр з серіалу "Чорнобиль" / IMDb
Як тримати себе в руках, усвідомлюючи масштаби катастрофи; як боротися з брехнею держави, намагаючись мінімізувати наслідки аварії; як свідомо віддавати своє життя заради всього людства – у серіалі.
Проєкт HBO став найбільш рейтинговою в історії міністрічкою та отримав Золотий глобус.
Серіал "Чорнобиль" 2019: дивіться трейлер
Рік – 2015
Рейтинг IMBb – 8,0
Країна – США
Оригінальна назва – The Babushkas of Chernobyl
Американська документалістка Холі Моріс сфільмувала кіно про жінок, що живуть у зоні відчуження. Впродовж 3 років вона знімала бабусь, які відмовилися виїхати із своїх будинків. Вони пережили Голодомор, Другу світову війну, вибух на ЧАЕС. Після аварії їх евакуювали, але вони таємно, попри заборону, повернулися додому.
Кадр з фільму "Чорнобильські бабусі" / Variety
Сотні літніх жінок продовжують вирощувати городину і збирати гриби в зоні ядерної катастрофи. Стрічку відзначено численними нагородами, а New York Times назвала його фільмом, що "передає тонкощі й невизначеності Чорнобиля, а також стійкість людської душі".
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Світова прем’єра фільму відбулася на кінофестивалі у Лос-Анджелесі, де він отримав приз за найкращу режисуру. В Україні фільм вперше показали на міжнародному фестивалі кіно та урбаністики "86" у місті Славутич.
"Чорнобильські бабусі" 2015 рік: дивіться трейлер до фільму
Рік – 2015
Рейтинг IMBb – 6,8
Країна – Україна, США, Велика Британія
Оригінальна назва –The Russian Woodpecker
У стрічці йдеться про відкриття Федора Александровича справжніх причин Чорнобильської ядерної катастрофи в Україні. У фільмі – аргументовані непрямі свідчення причетності радянських високопосадовців до спланованого вибуху на АЕС задля їх прикриття з приводу радіолокаційного об'єкту "Дуга", відомого на Заході як "Російський дятел", щоправда, уже "мертвого".
Кадр з фільму "Російський дятел" / IMDb
Звісно, колишні працівники станції розказують йому по-різному: дехто підтверджує теорію змови, хтось лише припускає, а інший відмовляється коментувати через "повагу до рядянського часу". Але Федір вірить лише у свою правду, особливо, коли йому телефонують із погрозами та вимогою припинити досліджувати цю тему.
У конкурсі "Закордонне документальне кіно" на 31-му кінофестивалі "Санденс" фільм здобув Гран-прі – найкращий закордонний документальний фільм.
Назва "Російський дятел" пов'язана з відомим радіосигналом, який транслювався Радянським Союзом на Захід у 1970-ті роки.
"Російський дятел" 2015: дивіться трейлер до фільму
Рік – 2013
Рейтинг IMBb – 5,3
Країна – США
Оригінальна назва – A Good Day to Die Hard
Епічне повернення, черговий вихід легендарного полісмена з Нью-Йорка Джона МакКлейна. Цього разу Джон прилітає до Москви, щоб умовити своїх російських колег випустити з в'язниці сина. Але історія з арештом МакКлейна-молодшого виявляється зовсім не такою простою. Тепер батькові й синові потрібно працювати разом, щоб вижити і позбавити світ від чергового терористичного угрупування.
Кадр з фільму "Міцний горішок. Гарний день, аби померти" / IMDb
Під час перестрілок МакКлейни перетинають російсько-український кордон і опиняються в Прип'яті. Без документів та грошей, до зубів озброєні, МакКлейни на викраденій машині перетинають кордон і опиняються у покинутому місті Прип'ять. Виявляється, що там, ще з моменту аварії на атомній електростанції у схованці зберігаються заховані олігархом-дисидентом величезні запаси збройового урану. В результаті руйнування Прип'яті батькові та сину МакКлейнам вдалося запобігти вивезенню урану та знищити всіх ворогів.
"Міцний горішок. Гарний день, аби померти" 2013: дивіться трейлер до фільму
Рік – 2020
Рейтинг IMBb – 9,8
Країна – Польща
Оригінальна назва – Ostatni Ludzie Czarnobyla 3
Цей документальний фільм розповідає історію про людей, які до сьогодні живуть у Чорнобильській зоні відчуження. Показує їхню щоденну боротьбу і дозволяє ділитися своїми історіями.
"Останні люди Чорнобиля 3": дивіться фільм