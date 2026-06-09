Легкий серіал на 16 епізодів, який став одним із улюблених серед українців на Netflix

У 2025 році відбулася прем'єра першого сезону американського серіалу "Чотири пори року". Сьогодні ця стрічка знову стала однією з найулюбленіших серед українських глядачів.

Вона увійшла до десятки найпопулярніших серіалів за останній тиждень за версією глядачів. У матеріалі 24 Каналу розповімо більше про сюжет, акторський склад і про те, кому може сподобатися ця комедійна мелодрама.

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Про що сюжет серіалу "Чотири пори року"?

Сюжет цієї комедійної мелодрами зосереджується на чотирьох друзях. Серед них – подружжя Берроузів, а також Каллан та Циммер. Вони живуть по сусідству й товаришують уже багато років. За цей час друзі створили власні традиції. Одна з них – чотири спільні подорожі на рік, кожна з яких присвячена окремій порі року.

Однак цього разу все йде шкереберть. Джек і Кейт опиняються на межі розлучення через проблеми у стосунках. Тож постає питання: чи вирушать друзі у традиційну подорож цього разу та чи не стане ця криза випробуванням для їхньої багаторічної дружби?

"Чотири пори року": дивіться онлайн трейлер серіалу

Серіал порушує чимало важливих тем крізь призму гумору. Це історія про дружбу, що проходить випробування часом, про життєві труднощі, несподівані виклики та зміни, яких ніхто не очікує. Водночас це дуже тепла й щира розповідь про життя таким, яким воно є.

Що цікаво знати про серіал "Чотири пори року"?

Прем'єра першого сезону відбулася у 2025 році. Наразі серіал налічує два сезони по вісім епізодів у кожному. Тож глядачі можуть зануритися в захопливу історію, яка триватиме понад вісім годин.

Серіал уже встиг завоювати прихильність багатьох глядачів. На IMDb він має оцінку 7,2 бала з 10 можливих. У цій стрічці вдало поєдналися дотепний гумор, глибока історія, атмосферна візуальна складова та сильна акторська гра.

Головні ролі виконали Тіна Фей, Стів Карелл, Колман Домінго, Вілл Форте, Керрі Кенні та Марко Кальвані.



Серіал "Чотири пори року" / Кадр із серіалу

Тож якщо ви шукаєте легкий, але водночас змістовний серіал на вечір, зверніть увагу на "Чотири пори року". Тим паче, що 9 червня в Україні та світі відзначають Міжнародний день друзів, а ця історія якнайкраще нагадує про цінність справжньої дружби.