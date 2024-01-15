"Барбі" не дотягнула: "Оппенгеймер" став лідером на церемонії Critics Choice Awards 2024

15:20

У ніч на 15 січня відбулася визначна церемонія Critics Choice Awards у США, де визначили найкращих представників світу кіно та телебачення. Напружена конкуренція вирувала між культовими стрічками 2023 року – "Оппенгеймер" і "Барбі", які разом зібрали 30 номінацій.